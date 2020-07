SEC formula cargos contra cinco eléctricas por error en proceso de facturación

Industria

Autoridad dijo que cuando se aplicó facturación provisoria no se incluyó uno de los cargos, lo que está abultando las cuentas.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), formuló cargos contra Enel, Saesa, Frontel, Luz Osorno y Edelaysén, "por cometer errores en los procesos de facturación de sus clientes, durante los meses en que emitieron boletas con consumos estimados", informó la autoridad en un comunicado.

Hasta la fecha la autoridad ha recibido más de 35 mil reclamos por problemas relacionados con cobros en lo que va de la pandemia, donde solo en la Región Metropolitana van más de 10 mil.

"De acuerdo a la investigación de la SEC, las empresas antes mencionadas no incluyeron en las boletas, durante los meses en que emitieron Facturas Provisorias a gran parte de sus clientes, el cargo por uso del sistema de transmisión, tal como lo establece la normativa eléctrica vigente. Esto impactó, negativamente, en las cuentas de luz de los usuarios, ya que este cobro se comenzó a acumular y terminó abultando las siguientes facturas que recibieron los clientes de estas cinco empresas, una vez que se realizó la lectura del consumo eléctrico en el medidor", detalló la autoridad.

Así, la SEC formuló cargos y ahora las empresas tendrán 15 días hábiles para que presenten los respectivos descargos, tras lo cual se tomará una resolución definitiva.

El alza en las cuentas de la electricidad no solo se explica por alzas en el consumo, sino que también por una normalización de la lectura de medidores, lo que ha ido variando dependiendo de la empresa a cargo de entregar el servicio.

Esto, porque para prevenir contagios, algunas empresas suspendieron las lecturas aplicando facturaciones provisorias que se determinaban en base a los últimos seis meses de consumo, los que coincidían además con una época de menor gasto.

El ministro de Energía, Juan Carlos Jobet, indicó que "no vamos a aceptar que las personas reciban boletas que no se ajusten a los consumos reales o que tengan errores que impacten a las familias chilenas. Las personas tienen suficientes problemas como para agregarles otro más. Es por esto que le he solicitado a la SEC que redoble todos los esfuerzos y recursos de fiscalización".