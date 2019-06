Sky Airlines comienza venta de pasajes a Puerto Natales y logra concretar 18 recorridos a lo largo del país

Industria

El primer vuelo de la aerolínea low cost a este destino será desde Santiago, el próximo 14 de noviembre. También debutará la nueva ruta interregional entre Iquique y La Serena.

Además del lanzamiento de los vuelos a Puerto Natales, la aerolínea agregará el tramo entre Iquique y La Serena para reforzar las rutas nacionales . El primer vuelo será el próximo 30 de diciembre y costará desde $10 mil por tramo, sin tasas y tarifa zero y operará entre los días lunes, miércoles y viernes.

Desde la ciudad, el alcalde Fernando Paredes añadió que "entre las autoridades y la empresa privada hemos hecho un esfuerzo importante para poner en marcha nuestro aeródromo, a fin de poder conectar en menos tiempos a la comunidad en general con la capital, como así también a los miles de turistas que nos visitan . Me alegra mucho que las aerolíneas entiendan la importancia de poder llegar hasta Puerto Natales".

El pasaje costará $ 19 mil por tramo , sin tasas de embarque y tarifa zero. Esto, según la directora comercial de Sky, Carmen Gloria Serrat, "responde al compromiso de Sky de ser una aerolínea para todos, que hace posible que cada vez más personas vuelen en avión, teniendo la libertad de elegir cómo quieren viajar y aprovechando todos los beneficios de nuestro modelo low cost".

[an error occurred while processing the directive]