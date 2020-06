Socia norteamericana de Latam anticipa desplome de 90% en sus ingresos en el segundo trimestre

Industria

Delta dijo que ha reducido su capacidad de vuelo en un 85%, frente al mismo período del año anterior, y aunque espera una recuperación, advirtió que podrían no cumplir con proyecciones.

Delta, la mayor aerolínea del mundo por valor de activos y capitalización bursátil, dijo este miércoles que espera una caída del 90% de sus ingresos para el segundo trimestre, finalizado el 30 de junio de 2020, frente al mismo período del año anterior, "con una capacidad de todo el sistema de 85%" interanual, en comparación con el trimestre de junio de 2019.

Aun así, la socia de Latam estimó que podría reducirse la quema de efectivo diaria a aproximadamente unos US$ 40 millones para fin del corriente mes, por debajo de los US$ 100 millones por día que salían al 31 de marzo, y que podrían llegar a cero para el 31 de diciembre de 2020.

"Esperamos que esto se deba, principalmente, a una reducción de más del 50% en nuestros gastos operativos (...), así como a la mejora reciente en las ventas netas y la estabilización en las solicitudes de reembolso", escribió en un documento entregado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, su sigla en inglés) de Estados Unidos.

Ello lo atribuyó a una recuperación continua de la demanda, ante la reactivación de los vuelos domésticos gracias al levantamiento de las restricciones, y por las iniciativas adicionales de reducción de costos. "Hemos agregado 100 vuelos domésticos adicionales en junio y planeamos continuar reconstruyendo nuestro programa en el trimestre de septiembre de 2020, cuando la demanda regrese", detalló.

Aportes financieros

La firma, además, hizo referencia a los aportes financieros que ha recibido por acuerdos (unos US$ 10 mil millones) o por emisión de altos ejecutivos (US$ 3.500 millones), así como por la entrada de dos líneas de crédito garantizadas a plazo, con ingresos netos totales de aproximadamente US$ 4.400 millones.

A ello se suman los US$ 3.800 millones de ayuda del gobierno de Donald Trump, bajo el programa de la llamada Ley CARES. "Al 30 de junio de 2020, esperamos tener aproximadamente entre US$ 6 mil millones y US$ 7 mil millones de garantías sin gravámenes, principalmente aviones, con algunos motores y repuestos, y más de US$ 14 mil millones en efectivo, equivalentes de efectivo, inversiones a corto plazo y capacidad de endeudamiento bajo nuestro crédito renovable", dijo.

Sin embargo, la empresa dijo que "no podemos asegurarle que podremos lograr la proyección u objetivos establecidos anteriormente", atribuyendo los riesgos que deja la pandemia y que ha afectado con fuerza a la industria.

"La rápida propagación del virus Covid-19 y las medidas implementadas para combatirlo han tenido y continuarán teniendo un efecto adverso importante en nuestro negocio. Además, cuanto más persista la pandemia, más material serán los efectos finales. Es probable que haya futuros efectos negativos que no podemos predecir actualmente, incluidos los efectos a corto plazo".