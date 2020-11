TC admite requerimiento de Sun Dreams

Industria

La operadora de casinos Sun Dreams no da marcha atrás cuando se trata del proyecto que Enjoy deberá construir en Pucón. Hace unas semanas, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago cerró la puerta al recurso de ilegalidad que había presentado Dreams en contra de la decisión de la autoridad de dar luz verde a un cambio en el proyecto. La firma señaló que no se solicitaron los informes necesarios para tomar la decisión. Y, entendiendo que la norma no permite elevar los fallos de la Corte de Apelaciones ante la Suprema, solicitó declarar inconstitucional el precepto. A inicios de noviembre, el TC admitió a trámite el recurso y sólo hace unos días declaró como admisible el requerimiento. Ahora, se dispone de un plazo de 20 días para observaciones y antecedentes.