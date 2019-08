Utilidades de Empresas CMPC cayeron 50,3% arrastradas por baja en el precio de la celulosa

Industria

Impacto del retroceso en el negocio principal fue aminorado por el aumento en las ganancias en las áreas de tissue y packaging.

Empresas CMPC registró utilidades por US$ 118,8 millones en el primer semestre de este año, monto que implica una caída de 50,3% en relación a las ganancias por US$ 239,3 millones obtenidas en el mismo período de 2018.

Por área de negocios, el principal factor en juego fue la trayectoria negativa de los precios internacionales de la celulosa, que implicaron que los beneficios aportados descendieran 53% a US$ 118,2 millones, a pesar que las ventas de esta área retrocedieron en una menor magnitud -15,2%- para situarse en US$ 1.428 millones.

Más positiva fue la evolución de las utilidades en el caso de Softys, que pasó de perder US$ 29,9 millones en la primera mitad de 2018 a ganar US$ 27, 1 millones a junio pasado. En materia de ingresos por ventas, la división de papel tissue alcanzó un monto de US$ 1.006,9 millones que implica un alza de 4,4%.

En el segmento de packaging, las ganancias semestrales subieron 2,6% a US$ 12 millones, pero los ingresos retrocedieron 1,7% a US$ 456 millones.

Con este desempeño, las ventas totales de Empresas CMPC disminuyeron 7%, desde US$ 3.113 millones a US$ 2.891 millones a junio pasado, periodos entre los cuales el Ebitda disminuyó 27% a US$ 660 millones.

Las claves del período

En relación al mercado internacional de la celulosa, el análisis de la empresa controlada por el grupo Matte subraya que los embarques disminuyeron 2,8%, con un descenso de 5,9% en los productos de fibra corta y un aumento de 1,1% en fibra larga durante los primeros cinco meses de este año. “La disminución en volúmenes se explica por la menor demanda de papeles durante los últimos meses, producto de la débil actividad económica mundial, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y la persistente disminución del consumo de papeles gráficos. Por consiguiente, los precios de celulosa fueron presionados a la baja”, explicó la firma en su análisis razonado, indicando que en el segundo trimestre el valor promedio de este producto disminuyó 20% en relación al mismo lapso de 2018.

Pese a que los compradores ya agotaron los inventarios en prácticamente todos los mercados, advierte que “continúan disminuyendo los volúmenes de contrato y aumentando los spot para cubrir sus necesidades de corto plazo”. En este escenario, subraya que Pulp and Paper Products Council proyecta un alza de 2,5% en la demanda global para este año.