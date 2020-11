Utilidades de SAAM caen 11% por impacto de la pandemia en los puertos

Industria

La empresa también se vio afectada por los días de cierre del Puerto de San Antonio por altura de ola.

SAAM, empresa de servicios portuarios, de remolcadores y logística, reportó utilidades por US$ 39,5 millones acumulado a septiembre, una baja de 11% respecto de igual período del año anterior.

El gerente general de la compañía, Macario Valdés, señaló que "este tercer trimestre ha sido el período más bajo en resultados producto de la crisis sanitaria, lo que impactó en especial a nuestros puertos en Chile".

Además, destacó que en San Antonio "la actividad se vio afectada por un alto número de días de puerto cerrado por altura de ola".

Agregó que "la estabilidad en el desempeño de la división de Remolcadores ha ayudado a contener los resultados, pese a la pandemia. A ello también ha aportado el nuevo modelo operacional de la compañía".

Destacó como hitos del año el acuerdo por la compra de Aerosan por US$ 32 millones (que se cerró en octubre), con lo que SAAM pasó a controlar 100% de la compañía de servicios aeroportuarios; la colocación de bonos por US$ 50,6 millones para financiar inversiones; y el cierre de negociaciones colectivas en varias de sus filiales.

En la División Terminales Portuarios, las ventas alcanzaron los US$ 186,4 millones, en Remolcadores fueron de US$ 206,5 millones (-4%) y en Logística de US$ 35 millones.