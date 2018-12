CChC por decisión de la Suprema en Altos de Puyai: "Se relativizaron" las condiciones para evaluar ambientalmente un proyecto

Infraestructura / Inmobiliaria

El presidente de la comisión de incertezas jurídicas de la CChC, Bernardo Echeverría, señaló que en la industria están inquietos por la decisión del máximo tribunal.

Gran revuelo causó en la industria inmobiliaria la decisión de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que el 24 de diciembre dictaminó que el proyecto Altos de Puyai –condominio de cuatro edificios de cinco pisos cada uno ubicado en Papudo, Región de Valparaíso- debía ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a que su tipo de proyecto no está estipulado en la Ley.

A raíz del suceso, el presidente de la comisión de incertezas jurídicas de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Bernardo Echeverría, señaló que "la Ley de Medio Ambiente establece un conjunto de condiciones para ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y aquí se relativizaron esas condiciones. El tema es qué tanto se relativiza, hasta dónde llega esa relatividad. Si la relatividad es absoluta, la incerteza es absoluta".

Y agregó que además "se introduce esa incertidumbre a futuro sobre qué es lo que tiene que pasar por el SEIA y qué no". Especialmente, porque en el caso de Altos de Puyai, no se trataba de un proyecto inmobiliario de gran envergadura.

Debido a la inquietud que les ha causado el tema, el consejero gremial señaló que en la CChC quieren estudiar el caso, pero que "estamos todavía con la información verde".

La Corte estableció que la empresa debía acudir de pertinencia al Servicio de Evaluación Ambiental. Esa herramienta permite hacer una consulta respecto de si es necesario o no tramitar una Declaración o Estudio de Impacto Ambiental. Dado que está en una zona normada por un instrumento de planificación –como un plan regulador- y que la iniciativa no requería cambio de uso de suelo, este tipo de iniciativas no requiere permisos especiales.