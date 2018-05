Precios de renta de oficinas en Santiago entre los que más suben en la región

Infraestructura / Inmobiliaria

En la clase A, transitó desde los US$ 23 hasta los US$ 25 por m2 al mes, entre los años 2016 y 2017.

Revirtiendo la tendencia a la baja que se registraba en el año 2015, los arriendos en el mercado de oficinas han comenzado a aumentar en la mayoría de los mercados de América Latina, siendo Santiago una de las ciudades en que más aumentaron los precios promedio de arriendo.

Así lo revela el informe latinoamericano de este segmento de la consultora JLL, que consigna que Guadalajara, Monterrey, Medellín, Santiago y Buenos Aires, observaron el mayor aumento de las rentas en 2017.

Si en 2016 el precio de arriendo en la clase A (categoría premium de oficina) llegaba a US$ 23 por m2 al mes en el año 2016, la cifra escaló a US$ 25 el año pasado. Mientras, en el caso de la Clase AB/B+, el precio de arriendo pasó de US$ 18 a US$ 20 por m2 al mes.

Buenos Aires, por ejemplo, transitó de un precio de arriendo en la clase A de US$ 30 a US$ 32 por m2 al mes. En tanto, en la clase AB/B+, el precio de arriendo entre 2016 y 2017 subió de US$ 23 a US$ 24 por m2 al mes.

La razón tras el aumento en las rentas durante el año pasado se debe a las tasas de cambio que se estabilizaron en estos países.

En la otra vereda está Sao Paulo y Río de Janeiro que están entre los mercados que experimentaron caídas en las rentas (arriendos) en 2017, ya que el duro entorno económico habría obligado a los propietarios a reducir los alquileres.

Los datos al cierre del primer trimestre de este año muestran que la tendencia al alza de los precios de arriendo continúa, al menos, en Santiago. Las rentas mensuales promedio fueron US$ 25,39 m2 para oficinas clase A y de US$ 20,05 m2 para la clase AB.