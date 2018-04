BHP da por terminadas conversaciones con sindicato de Escondida y fracasa negociación anticipada

Minería

Con esto, las partes tendrán que volver a conversar en junio, en el marco de la negociación reglada.

No hubo acuerdo. Hoy se dio por cerrada la negociación anticipada a la que había llamado BHP para renovar el contrato colectivo del sindicato de Minera Escondida.

A dos semanas de que se reiniciaran las negociaciones, la controladora de la faena de cobre más grande del mundo, informó que no solicitarán una nueva prórroga para extender las conversaciones. Y es que según explicaron desde la empresa, no se dieron las condiciones, ya que no hubo avances en las negociaciones con los dirigentes sindicales.

"Hemos flexibilizado nuestra posición como compañía, despejando desde el inicio los principales puntos que distanciaron a las partes en el proceso anterior, como los beneficios asociados a salud y no distinguir entre trabajadores actuales y futuros. En definitiva, enfrentamos esta negociación con una real intención de llegar a un acuerdo beneficioso para ambas partes y no con una intención meramente exploratoria, como la declarada por el Sindicato y que sostuvo durante todo el proceso”, aseguró Patricio Vilaplana, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Minera Escondida.

Esta misma semana, el vocero del movimiento, Carlos Allendes, había adelantado que era poco probable que se alcanzara un acuerdo, ya que las posiciones seguían distantes, porque no se habían tocado los temas principales que interesaban a los trabajadores.

Con todo, las partes se tendrán que sentar a conversar nuevamente en junio, cuando vence el plazo del contrato actual, luego de la huelga de 44 días ocurrida a inicios de 2017.