Bitran defiende acuerdos con SQM y Albemarle: “Equivalen a una reforma tributaria en serio”

Minería

Titular de Corfo dijo que las extensiones de cuota de litio significarán ingresos por sobre US$ 22 mil millones para el Estado.

A una semana de que el Grupo Pampa informara una propuesta a Corfo para destrabar un acuerdo en la serie de arbitrajes que la estatal mantiene con SQM, el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Eduardo Bitran, defendió las negociaciones que se realizaron en torno al tema.

Destacó las condiciones que tendrán los nuevos contratos que firmará con la minera, los que le permitirán subir y extender hasta 2030 su producción de litio, aunque esto debe ser ratificado aún.

El vicepresidente ejecutivo aseguró que el cálculo que realizan es que, de cerrar finalmente el trato con SQM, en un escenario conservador los ingresos extra para el Estado, entre los fondos que van a la propia Corfo, el Fisco y el royalty, llegarían a US$ 4.700 millones, pero que incluso podrían alcanzar a US$ 7.550 millones, dependiendo de la cotización del mineral.

De lo contrario, y de no lograr un acuerdo, el retorno producto del arrendamiento del salar de Atacama a SQM hubiese sido de tan sólo unos US$ 1.900 millones.

Si estas proyecciones se suman a los réditos que existirán en el caso de que se apruebe la nueva ampliación de la cuota correspondiente a Albemarle, que aspira a pasar de 80 mil toneladas a 140 mil toneladas, en Corfo apuntan a que los ingresos adicionales para el Estado podrían llegar a US$ 22 mil millones, ya que de elevar el volumen de producción, la empresa norteamericana podría sumar de US$ 6.900 millones a US$ 14.800 millones extras.

Estas cifras fueron entregadas por el propio Bitran, quien aseguró que “estas dos negociaciones son equivalentes a una reforma tributaria en serio”. La cifra definitiva de ingresos va a depender finalmente de los precios futuros del carbonato y del hidróxido de litio, lo que según el consenso de los expertos, seguirá aumentando durante los próximos años.

Asimismo, el vicepresidente ejecutivo de la agencia estatal señaló que no lograr un acuerdo con la minera no metálica hubiese sido catastrófico no sólo para Chile, sino que para el mundo, ya que el salar de Atacama concentra un 52% de las reservas de litio a nivel mundial, lo que hubiese privado explotar gran parte de este territorio por siete años, dificultando el desarrollo de la electromovilidad.

“Las condiciones que necesitábamos para avanzar eran claras, finalmente el Grupo Pampa estuvo disponible para allanarse en esta línea y lograr un acuerdo”, dijo Bitran y agregó que existe una serie de resguardos para el desarrollo futuro del salar que aseguran una explotación sustentable.

Trabajan en los documentos

Respecto a los próximos pasos de la negociación, comentó que en este momento los abogados de ambas partes se encuentran elaborando los documentos finales, proceso cuyo plazo culmina el 17 de enero.

Posterior a eso y a la firma del acuerdo ante el árbitro Héctor Humeres, los documentos serán presentados ante el consejo directivo de la Corfo que preside el ministro Jorge Rodríguez, para su aprobación final.

Consultado si influyó en los acercamientos el resultado de la elección presidencial, el vicepresidente de la Corfo lo descartó de plano y sostuvo que las tratativas venían de semanas, tras la visita a Chile del CEO de la canadiense Potash, accionista de SQM.

“Esto comenzó tras la reunión con Jochen Tilk. El abogado de PCS José María Eyzaguirre fue quien hizo los puentes para acercar posiciones y se pidió por lobby reunión para el lunes pasado, no tuvo que ver con la elección”, afirmó Bitran.