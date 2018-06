CAP mira con interés proyecto de hierro en Perú y de cobre en Chile

Minería

Firma maneja un plan de inversiones por US$ 1.600 millones, donde el 40% será para iniciativas de crecimiento.

El ambicioso plan de inversiones anunciado en abril por CAP, que implicaba recursos por US$ 1.600 millones para el quinquenio, está tomando forma y podría llevar a la siderúrgica nacional a otros países con su rama minera.

El gerente de Finanzas del grupo chileno, Raúl Gamonal, declaró a la agencia internacional Bloomberg que miran con interés dos iniciativas en específico.

Una de ellas es el proyecto de mineral de hierro Cerro Ccopane en Perú, país donde la nacional tiene presencia a través de su filial de procesamiento de acero.

Ccopane era propiedad de la empresa canadiense Cuervo Resources Inc., que fue retirada de la lista en marzo de 2015. El proyecto había indicado recursos de 55,6 millones de toneladas de mineral de hierro y un recurso inferido combinado de 576,4 millones de toneladas, según un informe de Cuervo 2013.

El ejecutivo también manifestó que la empresa “mira con interés” la venta de una participación en Mantos Copper. De concretarse, sería la primera operación de la empresa en cobre.

Mantos Copper, una firma que reúne las operaciones Mantoverde y Mantos Blancos, que fueron adquiridas a Anglo American por Audley Capital Advisors y Orion Mine Finance, manifestó hace unos días que está dispuesta a vender una participación -incluso mayoritaria- para financiar su plan de expansión de US$ 1.000 millones.

Tanto así que contrató a Bank of Nova Scotia para asesorar en ver las alternativas, así como a Societe Generale respecto de la deuda.

“Acabamos de atravesar un momento de incertidumbre en el precio del mineral de hierro y las inversiones se desaceleraron”, dijo Gamonal a la agencia internacional. Luego, agregó que “ahora queremos considerar diversificar geográficamente y en términos de mineral”.

En el marco de la junta anual de accionistas, la empresa había manifestado que de los recursos disponibles, el 40% se iría a proyectos de crecimiento, básicamente, del sector minero y procesamiento de acero; un 50% en mantenimiento y reducción de costos; y un 10% en sustentabilidad.

“Estamos analizando cuáles serán los cinco minerales con proyección, de aquí a quince años, y cuando los identifiquemos determinar si están en nuestras propiedades mineras o de lo contrario asociarnos y/o buscar opciones, preferentemente en Latinoamérica”, dijeron en esa oportunidad.

Según la información publicada por Bloomberg, de todos modos el enfoque principal de CAP será la expansión de su proyecto Cerro Negro Norte, que requerirá una inversión de US$ 400 millones a US$ 500 millones y aumentará la producción a aproximadamente 7,5 millones de toneladas métricas de mineral de alta calidad al año.

La empresa espera finalizar los estudios de ingeniería para fin de año y llevar el proyecto a la junta a principios de 2019.

La minera tuvo ingresos por US$ 1.931 millones en 2017 y generó un Ebitda de US$ 576 millones.

El mayor aporte en ventas lo realiza el negocio minero del hierro, con US$ 1.139 millones al cierre del ejercicio pasado, seguido del área siderúrgica con US$ 480 millones, procesamiento de acero con US$ 338 millones y el área de infraestructura con US$ 79 millones.

La firma ya tiene presencia en Perú, a través de Tupemesa. El año pasado inauguraron una planta de galvanizado, la más grande de Sudamérica, en ese país.