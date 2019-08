CAP podría incorporar socio asiático para área siderúrgica

Minería

Empresa comentó opción -que está en fases preliminares- durante desayuno con inversionistas, tras entregar resultados.

Sorpresa causó en el mercado el anuncio que realizó el grupo CAP en un desayuno con inversionistas ayer. Mientras comentaba sus resultados del primer semestre y ante una consulta, los ejecutivos de la empresa dieron cuenta de que pronto podría haber novedades en el negocio siderúrgico.

Según reconoció más tarde la compañía, en este encuentro -que fue liderado por el gerente general, Erick Weber, y el de Finanzas, Raúl Gamonal- se “comentó que está constantemente analizando distintas opciones para reforzar su área siderúrgica, entre ellas potenciales alianzas o asociaciones con inversores extranjeros, lo que permitiría seguir expandiendo los negocios en la costa americana del Pacífico, en la línea de realizar esfuerzos de asociación en distribución y producción de acero”.

Agregaron que la empresa está a la espera de una definición sobre la continuidad de conversaciones con potenciales inversionistas asiáticos. Según trascendió, esto está en una fase muy preliminar.

En este negocio, la empresa lleva varios años en una compleja situación que no ha logrado revertir.

Mientras el grupo reportó a nivel global utilidades por US$ 830 mil al cierre del semestre -logrando absorber una pérdida neta de US$ 23 millones que se había producido el primer trimestre-, el área siderúrgica asociada a Huachipato fue de una cifra negativa por US$ 25,4 millones.

La empresa informó que en esta unidad de negocios el resultado -que se compara con una utilidad de US$ 1,1 millones a junio de 2018- se explica por disminuciones de 4,7% en el precio promedio del acero vendido, y de 15,1% en los despachos físicos, desde 379.186 TM la primera mitad del año apasado a 321.816 TM en este período.

Además, subieron los costos de venta promedio, con alza de 13,7% por tonelada, explicado en gran medida por el alza en el precio del hierro, principal materia prima de la compañía siderúrgica y por los menores tonelajes producidos y despachados.

Incorporar un socio internacional podría ser relevante para CAP Acero, dado que el 20% de la producción se comercializó fuera de las fronteras del país.