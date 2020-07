Minería alcanza casi 5 mil contagiados por Covid-19 y diputados piden reforzar medidas

Minería

Cuestionaron acciones como las jornadas excepcionadas por su impacto en remuneraciones.

Una fase clave está enfrentando la minería mientras los contagios por Covid-19 no dan tregua. Con la mitad de los trabajadores desmovilizados, el 90% de los proyectos de construcción suspendido y más de 200 empresas que han adoptado turnos 14x14, el ministro de Minería, Baldo Prokurica, informó ayer que el 2,15% de los trabajadores del sector está contagiado por el virus, lamentando que a la fecha hay 12 fallecidos.

Desglosando las cifras, si antes operaban en un escenario normal 227.367 trabajadores, hoy están en faena 123.520 y 13.334 están en modalidad de teletrabajo. Así, se registran 136.852 trabajadores activos y 4.893 contagiados en la industria.

Por lejos, la Región de Antofagasta concentra la mayor cantidad de contagios con 2.406, seguida de la Región de O’Higgins con 1.354. Y aunque la autoridad hizo un balance positivo destacando que las comunas que habían mostrado cifras preocupantes de casos activos en regiones estaban mejorando -con bajas de 9% en Rancagua y 7% en Calama-, los parlamentarios pidieron reforzar aún más las medidas.

Baldo Prokurica, ministro de Minería. Daniella Cicardini, presidenta de la comisión de Minería y Energía.

En el marco de una nueva sesión de la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, la presidenta de la instancia, Daniella Cicardini, puso sobre la mesa una serie de problemas que han identificado algunos trabajadores en medio de la implementación de las medidas por Covid-19. Entre ellos, que algunas compañías estarían obligando a los trabajadores a pedir vacaciones, que no se les avisó a los trabajadores respecto a fiscalizadores realizadas por Sernageomin que hoy ya alcanzan las 4 mil y, además, que la modificación de jornadas ha provocado perjuicios en la remuneración de los mineros.

"Han existido acuerdos en conjunto con la Dirección del Trabajo (DT), pero cuando nos vamos a la letra chica y a la remuneración de esos trabajadores, claramente ahí hay recursos que no se les están entregando porque los turnos y las condiciones cambiaron. Por lo tanto, también los sueldos cambiaron", acusó.

Mientras, el diputado Esteban Velásquez aseguró que "la pandemia está desatada en la Región de Antofagasta" y hoy se requieren otras acciones. "Las medidas tienen que ver con reducir hoy día la faena minera. Cuando se producen huelgas, operan servicios mínimos, pero hoy día algo de eso hay que hacer", dijo.

En tanto, el diputado Nicolás Noman, mostró su preocupación por los traslados de los trabajadores de la minería, sugiriendo "tener una mejor coordinación o si la existe tener mayor cantidad de residencias sanitarias para que en caso que tengamos contagiados que se detecten en los traslados que puedan hacer las cuarentenas en estas residencias sanitarias y no vuelvan después a sus ciudades respectivas".

Otro punto del debate fue el testeo. Según las cifras del gobierno, las empresas han realizado más de 125 mil exámenes, entre PCR y test rápidos, siendo Collahuasi la firma que lidera en esta acción. Al respecto, Cicardini propuso que las empresas realicen, por ejemplo, una PCR rápido cuando el trabajador termina su turno. Sobre este punto, se aprobó oficiar al Ministerio de Salud para considerar esta medida como una obligación.

Prokurica defendió las jornadas excepcionales aprobadas en conjunto con los trabajadores y enfatizó que sí se han hecho PCR y que "hay muchas actividades económicas que no hacen exámenes, por lo que no figuran en ninguna estadística". Sin embargo, indicó que "una alternativa que hoy están haciendo las empresas mineras es hacer un test rápido pero que no es el test rápido habitual sino que es el antígeno que es par a par con el PCR".

Y agregó: "Minería no dispone, no determina ni las cuarentenas ni los cordones sanitarios, no es nuestra labor como Ministerio. El Ministerio va a cumplir exactamente lo que disponga la autoridad sanitaria".





Trabajadores de Codelco analizan acciones

Según la información de organizaciones sindicales, Codelco tiene siete fallecidos y más de 2.400 contagiados. Frente a este escenario, según trascendió, los trabajadores vienen analizando la posibilidad de presentar acciones legales contra la estatal por una eventual negligencia, ya que la empresa habría tomado medidas tardías para contener la expansión del virus. Este análisis estaría sobre la mesa del sindicato Nº2 y Nº3 de Chuquicamata que hasta el 30 de junio tenía 571 contagios de coronavirus, siendo la segunda División con más casos confirmados de la Corporación. El camino legal también se estaría realizando en el sindicato de Ministro Hales cuya División alcanzaba hasta hace unos días los 161 casos confirmados.

En paralelo, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) también está estudiando con sus abogados presentar una acción legal por eventuales negligencias, la que hoy podría dar las primeras luces, ya que se les debería comunicar la factibilidad de una acción penal en este aspecto.

Aunque la idea sería centralizar estas acciones en una sola presentación en la justicia, fuentes comentan que una arremetida de la FTC podría ser cuestionada en la justicia al tratarse de una Federación y no un sindicato directo quien interpone una acusación respecto de sus afiliados, por lo que la multisindical estaría estudiando con sus asesores la mejor estrategia.

Así, se podría decidir la presentación de una acción desde la Federación, o dejar el camino libre para que las organizaciones actúen como estimen convenientes.