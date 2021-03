Mitsui Mining and Smelting venderá participación en Collahuasi en Chile y saldrá de la minería del cobre

Minería

La empresa japonesa Mitsui Mining and Smelting dijo este miércoles que saldrá del negocio minero del cobre con la venta de una participación de 0,97% en el yacimiento Collahuasi en Chile a la empresa de intermediación Mitsui & Co (con quien anteriormente mantenían negocios en común), como parte de una reestructuración de su cartera de activos.

La compañía no reveló los términos financieros del acuerdo que se completará a fines de este mes, pero dijo que la venta derivaría en una ganancia única de 9.500 millones de yenes (unos US$ 87,5 millones) para el año fiscal que finaliza este mes.

Justamente estas mismas empresas; Mitsui Mining and Smelting y Mitsui & Co, ya el año pasado habían acordado vender su participación conjunta en la mina Caserones a la japonesa JX Nippon Mining & Metals Corp, la unidad de metales de Eneos Holdings Inc.

"Decidimos utilizar nuestros recursos para otras áreas de crecimiento, como materiales de ingeniería y desarrollo de nuevos productos", dijo un portavoz de Mitsui Mining and Smelting, agregando que mantendría su participación en las minas de zinc en Perú.

Con la ayuda de la ganancia única del acuerdo y los precios más altos de lo anticipado de metales como el zinc y el cobre, Mitsui Mining and Smelting elevó su pronóstico de utilidades netas para el año hasta el 31 de marzo a 40.000 millones de yenes desde los 23.000 millones de yenes previstos a principios de febrero.

Como resultado, también elevó una estimación de dividendos anuales a 80 yenes por acción, desde 70 yenes.