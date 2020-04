Presidenta de ENAP: "En las próximas semanas vamos a seguir viendo bajas en los precios de los combustibles"

Minería

Loreto Silva defendió el MEPCO, asegurando que el mecanismo de estabilización de precios ha demostrado ser eficiente. "Todo se puede perfeccionar, pero es muy ponto para tener una respuesta más profunda", dijo.

Con sus luces y sombras, calificó la presidenta de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), Loreto Silva, este período marcado por la contingencia sanitaria por el Covid-19. En conversación con el espacio Visión de Líderes de Itaú Chile, ayer la ejecutiva abordó el estado actual de la industria, la que ha reaccionado con una fuerte baja en el precio de los combustibles a nivel mundial entre un 60% y un 70% las últimas semanas.

En ese contexto, consultada por si seguirán bajando los precios de los combustibles, indicó que "yo creo que en las próximas semanas vamos a seguir viendo eso", aunque reconoció que el escenario está muy cambiante por lo que no se atrevería a hacer un pronóstico para el corto plazo. "No me atrevería jamás", aseguró.

En esa línea, también se refirió al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), en medio de la presión que han instalado algunos parlamentarios para que el Ejecutivo evalúe intervenirlo buscando que la caída del precio mundial de los combustibles se refleje en una baja de los precios de los combustibles en el mercado chileno.

Al respecto, Silva sostuvo que esta fórmula "ha demostrado ser eficaz". "El mecanismo es una banda que permite que cuando se tengan fuertes alzas, el combustible no suba más allá de esa banda y lo mismo en el efecto inverso. Es un colchón que tenemos en Chile para enfrentar períodos de crisis. Yo creo que hasta ahora ha demostrado ser eficiente. Todo se puede perfeccionar, pero es muy ponto para tener una respuesta más profunda en relación al tema", explicó.

¿Quiénes son los ganadores o perdedores en este contexto de baja del petróleo producto de la crisis sanitaria? A juicio de Silva, en el corto plazo se podría decir que quienes ganan son los consumidores, toda vez que por un período de tiempo acotado mientras la situación se ajusta están experimentando el beneficio de tener una baja en el precio de los combustibles. Sin embargo, agregó, en el largo plazo "cuando tienes crisis de esta naturaleza, debemos entender que todos nos vamos a ver afectados en mayor o menor medida de esto". "Esta es una crisis muy global", recalcó.

Sobre si esta situación es vista como algo puntual y cómo se está afectando ENAP frente a esto, Silva dijo creer que es una situación que no será muy acotada en el tiempo y que esto afecta de forma muy importante a la petrolera estatal, porque la forma de la empresa de tener ingresos es por el margen de refinación y en este momento éste es negativo o bastante estrecho. Por lo tanto, dijo, "esta crisis nos está impactando de forma muy severa, es algo que tenemos que monitorear y tenemos que tomar todas las medidas del caso".

La ejecutiva puntualizó que han realizado algunos ajustes de refinación. "Nosotros no estamos produciendo al 100% nuestras plantas. Hemos hecho esos ajustes. Sin embargo, igual tenemos que preocuparnos de mantener un inventario suficiente como para seguir abasteciendo al país. Estamos ajustando la demanda, revisando los costos y analizando todas las medidas que tenemos que tomar", enfatizó.

Mirando hacia el futuro y cómo cambiará el escenario "post coronavirus", Silva estimó que ciertamente habrá apetito para hacer muchos cambios y uno de esos tiene que ver con desarrollar fuentes energéticas más sustentables. Y agregó: "Es algo que veníamos viendo, eso va a continuar, con qué fuerza o prioridad después de esa crisis está por verse".