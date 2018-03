Presidente de Albemarle: “Es crítico acelerar las inversiones para satisfacer la creciente demanda de litio”

Minería

Luke Kissam prevé que a 2025 la penetración de los vehículos eléctricos llegará a 12%, lo que cuadruplicará la demanda del mineral.

En medio de la entrega de resultados de 2017, Luke Kissam, presidente de Albemarle, anunció las perspectivas de la empresa para el mercado del litio.

El ejecutivo explicó que la creciente penetración e impacto de la electromovilidad en la industria implicará un aumento de la demanda de este mineral, la que pasará de las actuales 220.00 toneladas de carbonato de litio equivalente a más de 800.000 toneladas a 2025. Esto, bajo un escenario donde la penetración de los vehículos eléctricos sube desde el 1,3% actual a 12%.

“Estamos en un punto en que es crítico acelerar nuestra inversión como una forma adicional de satisfacer las necesidades que trae consigo la creciente demanda de litio”, dijo a los inversionistas.

Para esto, la norteamericana está impulsando un plan de inversión que considera tres “oleadas”. La primera, en curso, implica una inversión en 2018 de entre US$ 450 millones y US$ 550 millones y considera proyectos en Chile (con La Negra III), China y Australia.

La segunda y tercera incluyen iniciativas en Chile, Australia, Estados Unidos y Argentina e implican una inversión para este ejercicio de entre US$ 100 millones a US$ 125 millones, con un plazo de desarrollo de hasta siete años.

En términos financieros, al cierre de 2017 las ventas de Albemarle aumentaron 15%, totalizando US$ 3.071 millones.

En tanto, el Ebidta creció un 17% en 2017, cuestión en la que el litio tuvo un rol protagónico, el que, según comunicó la empresa, “excedió las expectativas” en su desempeño.

Las ventas del mineral alcanzaron los US$ 326 millones en el último trimestre de 2017, un incremento del 30% frente al mismo periodo de 2016.

Kissam sostuvo que el año pasado la empresa alcanzó “una posición muy sólida para capitalizar las ventajas potenciales y competitivas de nuestro negocio de litio”.

Para este año, el ejecutivo señaló que esperan que las ventas netas “oscilen entre los US$ 3.200 y US$ 3.400 millones, con un Ebitda ajustado de entre US$ 955 millones y US$ 1.005 millones”.