Minería

En junta extraordinaria de accionistas, la minera no metálica logró luz verde para financiar plan de inversiones del período 2021-2024.

Este viernes, en junta extraordinaria de accionistas, SQM, la minera no metálica ligada a Julio Ponce Lerou y a la china Tianqi, aprobó un aumento de capital por US$ 1.100 millones, luego de que el 23 de diciembre el directorio de la firma acordara por unanimidad proponer esta iniciativa con miras a financiar su plan de inversiones para el período 2021-2024, el que suma US$ 1.900 millones.

Según comunicó esta tarde la minera, se acordó -en los términos expuestos en detalle en la junta- un aumento de capital por US$ 1.100 millones mediante la emisión de 22,4 millones de acciones de la Serie B de pago, a ser suscritas y pagadas en el plazo máximo que vence el 22 de enero de 2024, y que solo serán ofrecidas preferentemente y en iguales condiciones a los accionistas de la Serie B, cesionarios de las opciones y/o terceros.

Todo ello sujeto a la condición resolutoria consistente en que se ejerza el derecho a retiro por más del 0,5% del total de las acciones Serie A, en los términos del artículo 134 del Reglamento.

En la cita, también se acordó facultar al directorio para que, en el marco de los acuerdos adoptados en la junta, efectúe la determinación final del precio de colocación de las nuevas acciones Serie B, sujeto en todo caso a que el acuerdo de fijación del precio y número de títulos a colocarse durante el período de opción preferente o una vez finalizado el mismo.

Lo anterior, precisó la minera, ya sea de una sola vez o bien por parcialidades, sea aprobado por la mayoría de los miembros del directorio presentes en una sesión debidamente constituida y no haya sido rechazado por dos o más directores; proceda a emitir dichas acciones y resuelva su colocación entre los accionistas de la Serie B, cesionarios de las opciones y/o terceros; determine, fije y acuerde libremente y con las más amplias facultades la forma, época, procedimiento y demás condiciones para la colocación de las referidas acciones.

Y, en general, para resolver todas las situaciones, modalidades, complementaciones y detalles que puedan presentarse o requerirse en relación con el aumento de capital acordado en la junta. Todo ello sujeto a la condición resolutoria.

En el escrito enviado por la compañía, también se dejó constancia que se acordó la modificación del artículo quinto permanente, relativo al capital, y la incorporación de un nuevo artículo tercero transitorio, relativo a la suscripción y pago del capital.

La minera detalló que el aumento de capital estará sujeto a un período obligatorio de oferta de derechos de preferencia de 30 días para los accionistas existentes según la ley chilena y se espera que se realice una oferta paralela de derechos de preferencia a los titulares existentes de los ADRs de la compañía.