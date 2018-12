Tianqi concreta ingreso a SQM y define lista corta para nominar a sus tres directores

Minería

El remate de las acciones de la serie A fue a US$ 65 por acción, con lo que la china se llevó el paquete en cerca de US$ 4.070 millones. Como consecuencia del precio, el papel se dispara casi 50%.

La mayor operación bursátil del último tiempo se concretó ayer en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS). A las 9:15 horas en el Salón de Ruedas, por medio de un remate, la china Tianqi se quedó con el 24% de la propiedad de SQM, marcando con ello la salida definitiva de la canadiense Nutrien de la minera no metálica y una nueva era para la empresa que tendrá a Julio Ponce Lerou y la empresa asiática midiendo fuerzas.

La operación se realizó por medio del remate de un bloque de 62.556.568 acciones de la serie A a US$ 65 por acción, con lo cual la china –al ser el único actor en presentar una oferta- se llevó el paquete en US$ 4.070 millones.

El golpe de martillo que selló la operación trajo consigo aplausos y fotos de representantes de la minera china quienes con sus celulares registraban el histórico momento.

El gerente de Desarrollo de Negocios de Tianqi, Ashley Ozols, dio las primeras impresiones, esperando cerrar la operación dentro de dos días. Esto, ya que mañana debe quedar totalmente concretarse la transacción monetaria.

“Es una inversión muy importante y estratégica, y tener una participación financiera minoritaria en ella es excelente desde nuestra perspectiva. Especialmente, esperaremos crecimiento en el largo plazo y las expectativas de la industria del litio a su debido tiempo”, afirmó.

El camino para llegar a este momento fue difícil. Esto, porque el accionista más importante de SQM, Julio Ponce, impulsó diversas acciones para impedir la transacción una vez que se llegó a un acuerdo extrajudicial entre Tianqi y la FNE, acudiendo al TDLC y hasta el TC.

Lista corta

Tras el remate se abrirá una nueva negociación entre la firma china y la chilena para elaborar un protocolo de compliance cuyo objetivo es limitar el riesgo del traspaso de información, a raíz de que Tianqi también participa en el negocio del litio.

Según el acuerdo extrajudicial, desde el día en que asuman los tres directores que Tianqi nombre, comienza a correr un plazo de 60 días para presentar dicha propuesta de protocolo al directorio de la minera no metálica.

Ozols detalló que “hoy nuestra expectativa es que nominemos nuestros directores para ir al directorio en la reunión anual de accionistas en abril”, agregando que informarán a la prensa quiénes son esos directores a su debido tiempo.

“Pondremos el programa de cumplimiento en marcha después de tener nuestros directores en el directorio”, detalló.

Sin embargo, la búsqueda y selección de candidatos a director está bien avanzada.

Según trascendió, la china tendría una lista corta de posibles directores con cinco o seis nombres, donde uno de ellos ya está confirmado. Eso sí, en los profesionales que se barajan figuran nacionalidades occidentales, donde no habrían chinos.

El perfil que habría elegido Tianqi para seleccionar sus candidatos se caracteriza por tener experiencia en directorios internacionales, prestigio y que sean conocedores en el rubro. Pensando en los desafíos futuros de SQM, buscaron individuos que tengan experiencia no solo en ésta áreas.

La salida de la exPCS

A toda vista, SQM fue un buen negocio para Nutrien. Cuando ingresó a la propiedad de la minera ligada a Julio Ponce, en octubre de 2001, su 18% de la participación en la compañía valía US$ 81 millones de la época.

Sólo seis años después, cuando la canadiense llegó a su peak de propiedad, con el 32% de la firma, su posición valía US$ 1.362,6 millones.

Y desde entonces, la cosa no ha cambiado. Ajustando al tipo de cambio, los US$ 5.144,6 millones que ha recaudado la firma entre el remate de papeles serie A de finales de abril, la subasta de sus 20 millones de acciones serie B y el remate de ayer, representan una ganancia de US$ 3.782 millones con respecto a lo que valía su participación en 2007.

Esto significa una rentabilidad de 277,6% en los últimos 12 años, en un período en que las acciones serie A y B pasaron de valer $ 8.660 y $ 6.200 respectivamente, a superar los $ 30.000 actualmente.

"Pampa no ejerce influencia decisiva"

A través de una comunicación, ayer SQM informó que recibieron un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero, donde se determinó que no existe un accionista o un grupo de accionistas con un mismo controlador que pueda influir decisivamente en la administración de SQM.

En el documento, se alude una presentación del 31 de agosto de la minera, donde se solicita al servicio pronunciarse sobre si, de acuerdo a la estructura de propiedad de SQM, hay una excepción respecto de la influencia decisiva de algún accionista, aunque tenga más del 25% de la propiedad. Grupo Pampa tiene 31,99%, según detalla el oficio.

En las conclusiones del escrito, la CMF estima que "actualmente Grupo Pampa no ejerce influencia decisiva en la administración de dicha sociedad, ya que no tiene un predominio en la propiedad que le permita adoptar decisiones de administración de ella (...) por lo tanto no es atendible que sea considerado como controlador".