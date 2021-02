¿Cuánto ha ganado Tesla con su inversión en bitcoins?

Multinacionales

La firma confirmó que compró alrededor de US$ 1,5 billones en bitcoins en enero y espera comenzar a aceptarlo como pago en el futuro.

Tesla ha obtenido aproximadamente US$ 1.000 millones en ganancias en papel de su inversión en bitcoin, según Daniel Ives, analista de Wedbush Securities.

La compañía está "en una trayectoria para hacer más con sus inversiones en Bitcoin que con las ganancias de la venta de sus autos EV (vehículos eléctricos) en todo 2020", estimó Ives en una nota publicada el sábado.

CNBC recordó que principios de este mes, el fabricante de automóviles eléctricos reveló en una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores que había comprado US$ 1.500 millones en bitcoins e informaron que en un futuro cercano esperan poder aceptar la principal criptomoneda como un medio de pago para comprar sus productos.

Esta estimación aparece junto con que Bitcoin superó el valor de mercado de $US 1 billón por primera vez , y la criptomoneda ha subido un 94% hasta la fecha.

Ives no explicó cómo llegó a ese cálculo. Pero según los datos de CoinDesk, el precio de bitcoin ha pasado de un máximo intradiario de US$ 34.793,45 el 31 de enero a un máximo intradiario de US$ 57.487,03 el 20 de febrero, el día en que Ives publicó su nota.

Eso es un aumento de alrededor del 65%, lo que colocaría las ganancias de la inversión en bitcoins de $ 1,5 mil millones de Tesla en alrededor de $ 975 millones. Con base en el máximo intradiario del lunes de $ 58.332,36, esa ganancia sería de más de $ 1 mil millones.

"Si bien la inversión de Bitcoin es un espectáculo secundario para Tesla, claramente ha sido una buena inversión inicial y una tendencia que esperamos podría tener un impacto en cadena para otras empresas públicas durante los próximos 12 a 18 meses", dijo Ives.

El CEO de Tesla, Elon Musk, es un defensor de las monedas digitales. La semana pasada a través de su cuenta de Twitter señaló que Bitcoin "es una forma de liquidez menos tonta que el efectivo".