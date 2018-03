Dropbox inscribe OPI y espera recaudar US$ 648 millones con apertura a bolsa

Multinacionales

La empresa podría lograr un valor bursátil de US$ 7.100 millones si logra los objetivos delineados en la inscripción ante las autoridades hoy.

Dropbox oficializó hoy su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones, con documentos enviados a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés), de los que se desprende que busca recaudar unos US$ 648 millones con su apertura a bolsa.

La plataforma de archivos compartidos emitirá 36 millones de acciones por entre US$ 16 y US$ 18 cada una. Con el máximo de esos valores, la empresa registraría un valor de mercado de unos US$ 7.100 millones.

Dropbox se convertirá en la mayor tecnológica estadounidense en varios años en abrirse a la bolsa. Según reporta, tiene más de 500 millones de usuarios registrados, de los cuales 11 millones pagan por funciones adicionales.

Aunque aún no alcanza a ser rentable, la empresa está acercándose a los números azules. Datos de Bloomberg en 2016 apuntan a que los ingresos crecieron 30% hasta US$ 1.100 millones. Las pérdidas bajaron de US$ 210 millones a US$ 112 millones.

Según los documentos entregados a la SEC, la empresa también accedió a vender unos US$ 100 millones de acciones a Salesforce.com de manera privada.