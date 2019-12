Expresidente de Nissan Renault Carlos Ghosn huyó de Japón escapando de un sistema judicial “injusto”

Multinacionales

En una dramática fuga, Carlos Ghosn llegó a Líbano, país que le brinda protección legal contra la extradición.

Carlos Ghosn, el titán automotriz caído que enfrenta un juicio por delitos financieros, huyó a Líbano para escapar de lo que él llamó un sistema de justicia "manipulado" en Japón.

La dramática fuga siguió al arresto igualmente dramático de Ghosn hace poco más de un año por cargos de mala conducta financiera. Líbano, donde el expresidente y exdirector ejecutivo de Nissan Motor y Renault creció y tiene ciudadanía, brinda protección legal contra la extradición.

"No he huido de la justicia", dijo Ghosn en un comunicado enviado por correo electrónico el martes. "He escapado de la injusticia y la persecución política". No está claro cómo llegó a Líbano: el abogado de Ghosn dice que todos sus pasaportes habían sido confiscados y que estaba bajo constante vigilancia. Los medios libaneses informaron que el ejecutivo llegó en un avión privado desde Turquía.

El hombre de 65 años dice que es víctima de una conspiración entre ejecutivos de Nissan, fiscales y funcionarios del gobierno para evitar que continuara con sus planes de profundizar la integración con Renault. Por esta razón, argumenta, los fiscales y sus excolegas de Nissan denunciaron un patrón generalizado de mala conducta financiera y uso de recursos corporativos para beneficio personal, denuncias que Ghosn negó.

Los estrictos términos de libertad bajo fianza de Ghosn fueron diseñados para evitar que se fugara. No podía pasar más de una noche fuera de su casa sin el permiso de un juez. Se instaló una cámara de video en la puerta de su casa, y al final de cada mes, Ghosn debía proporcionar una lista de todas las personas con las que se había reunido.

Además de una videoconferencia de una hora, en noviembre, y otra en Navidad, a Ghosn no se le permitió ver o hablar con su esposa, Carole. Ella dijo a Bloomberg Television el mes pasado que Ghosn debería enfrentar un juicio en Francia. El ejecutivo tiene ciudadanía francesa, brasileña y libanesa.

"Ghosn se ha convertido de un sospechoso a un fugitivo", dijo Koji Endo, analista de SBI Securities en Tokio. "Probablemente nunca volverá a Japón", y si lo hiciera, sería arrestado de inmediato.

El abogado de Ghosn, Junichiro Hironaka, dijo en comentarios televisados ​​que lo primero que escuchó sobre la fuga de su cliente fue la noticia televisiva. Nadie respondió el teléfono en la Oficina del Fiscal de Tokio, el Tribunal de Distrito de Tokio o la Oficina de Inmigración de Japón, y nadie estaba disponible para comentar en la oficina del Primer Ministro Shinzo Abe. El Ministerio de Relaciones Exteriores no quiso hacer comentarios, y un representante de Nissan dijo que la compañía no tenía comentarios. Japón tiene un feriado nacional desde el martes hasta el final de la semana.

"Estoy muy sorprendido", dijo a la radio France Inter la ministra francesa de Economía Junior, Agnes Pannier-Runacher. Más tarde, en una entrevista con BFM TV, dijo que Ghosn "no está por encima de la ley". La oficina del presidente se negó a comentar sobre el asunto, y otros funcionarios no estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios.