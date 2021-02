Multinacionales

El minorista anunció más gastos por inversión en tecnología, automatización y aumento de sueldos en EEUU.

Walmart, el gigante minorista de Estados Unidos, cerró su cuarto trimestre fiscal peor de lo esperado.

A pesar de sus constantes esfuerzos por canalizar y sacar cuentas alegres del repunte del comercio electrónico en medio de la pandemia, sus ganancias para los tres meses finalizados el 31 de enero de 2021, no alcanzaron las expectativas de Wall Street.

Aunque las ventas de e-commerce crecieron un 69% frente al mismo período del año anterior, fue la tasa de expansión más lenta desde el inicio de la pandemia. En tanto, las ventas en mismas tiendas en EEUU subieron 8,6%, eso sí superando lo esperado por el mercado.

En medio de este escenario, la matriz de Lider en Chile advirtió que este año será aún más moderado, considerando que las tendencias vividas durante el peak de la crisis sanitaria podrían desvanecerse a medida en que avanzan los proceso de vacunación.

Y es que, estimó la firma, los estadounidenses empezarán a gastar más de su presupuesto en otras prioridades, como salidas a restaurantes y recreación.

La publicación de los resultados arrastró las acciones a la baja un 6% en la jornada.

Gastos al alza

El CEO, Doug McMillon, adelantó que invertirán cerca de US$ 14 mil millones este año en automatización y tecnologías para adaptarse a los cambios en el consumo y las modificaciones que ha sufrido el comercio minorista.

"Necesitamos más espacio para centros logísticos, pero también para algunas cosas innovadoras que hemos visto en la cadena de suministro", dijo el director financiero Brett Biggs.

A ello se suma el aumento del salario de trabajadores, a un promedio de US$ 15 por hora, desde los US$ 14 actuales. Cerca de 425.000 empleados -de los cerca de 1,5 millones contratados en el país- estarían incluidos, principalmente en roles que respaldan sus operaciones digitales y de almacenamiento.

"Este es un momento para ser aún más agresivos debido a la oportunidad que vemos frente a nosotros", escribió McMillon. "La estrategia, el equipo y las capacidades están en su lugar.

Tenemos un impulso con los clientes y nuestra posición financiera es sólida", dijo.

En el detalle, la firma perdió US$ 2.090 millones, desde el registro de US$ 4.140 millones de ganancias de hace un año. En tanto, los ingresos totales crecieron 7,3% interanual a US$ 152.100 millones.

Walmart apuntó que también aumentará su dividendo y está autorizando un programa de recompra de acciones por US$ 20 mil millones.