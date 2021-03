Multinacionales

La materialización de este objetivo implicaría un gran cambio en la dinámica del mercado, porque hasta ahora el gigante chino no explota económicamente su red de quinta generación como podría hacerlo.

Gigantes tecnológicos como Apple y Samsung están en la mira de su rival chino Huawei Technologies, que adelantó que les comenzará a cobrar una tarifa "razonable" por el acceso a sus atesoradas patentes inalámbricas 5G. Todo ello, aseguran fuentes de la industria, le permitirá a la firma asiática crear una fuente de ingresos potencialmente lucrativa, en medio de la batalla por el dominio de las redes de próxima generación.

El director legal de Huawei, Song Liuping, dijo ayer en un evento reseñado por Bloomberg, que la compañía negociará tarifas y posibles licencias cruzadas con los fabricantes de smartphones.

Su objetivo es que recibir pagos aun cuando Estados Unidos ha lanzado una ofensiva legal para bloquear el uso de sus equipos y redes y excluirla.

Para atraer a las compañías móviles, Huawei prometió cobrar tarifas más bajas que otros competidores como Qualcomm, Ericsson y Nokia.

De esta manera, la firma china abultaría la suma que espera recibir por cobros de patentes y licencias entre 2019 y 2021, de entre US$ 1.200 millones y US$ 1.300 millones; aun cuando los ejecutivos ayer no especificaron cuánto proviene específicamente del 5G.

Lo que sí adelantó Jason Ding, jefe del departamento de propiedad intelectual de la empresa, es que están considerando royalties por teléfono a US$ 2,50.

Esto se compara, por ejemplo, con los US$ 7,50 por cada iPhone que Qualcomm le cobra a Apple. Los dos gigantes móviles se han enfrentado por este tema: mientras la firma que tiene su sede central en Cupertino ha calificado el cobro como "injusto", la primera considera que es un pequeño precio a pagar por una tecnología que es fundamental en esta era.

De concretar el anuncio, se trataría un gran cambio conceptual brutal en la dinámica del mercado. En primer lugar, porque hasta ahora Huawei no explotaba económicamente sus tecnologías 5G al nivel que podría llegar a hacerlo.

Y, en segundo lugar, porque permitirá a Huawei competir en el terreno de la explotación de la propiedad industrial, de una forma más agresiva.

Además, pasaría a tener más acceso a un mercado -el de la red 5G- que se pronostica llegará a mover unos US$ 668 mil millones a nivel mundial en 2026, en comparación a los US$ 5.500 millones que registró en 2020, según Allied Market Research.

Batalla en la industria

La apuesta de la tecnológica china más grande de China por ingresos es quedarse con una posición importante entre los gigantes que están compitiendo por definir el campo de los vehículos autónomos, los hogares inteligentes y la cirugía robótica.

En la industria se están desarrollando batallas sobre quién se beneficia del 5G, lo que -dicen expertos citados por medios extranjeros- puede reducir el tamaño y el alcance de los teléfonos inteligentes. Por ello, en medio de su avance en tecnología 5G, Huawei está buscando su propio espacio que le permitan hacer frente y contrarrestar las sanciones impuestas por Washington, que han golpeado con fuerza precisamente esa división de negocio.

"Es natural" que Huawei recopile patentes, señaló Song frente a los periodistas ayer en Shenzhen.

Y es que, de esta manera, las medidas estadounidenses no deberían afectar la capacidad de la compañía para realizar licencias cruzadas con empresas estadounidenses porque esas patentes están disponibles públicamente.

De esta forma, Huawei tiene la intención de reinvertir las tarifas de las patentes en la investigación para mantener su posición en las redes inalámbricas frente a Ericsson y Nokia.

Sin embargo, es probable que las disputas sobre patentes aumenten a medida en que la tecnología 5G se generalice, lo que permitirá una gran cantidad de aplicaciones a futuro.

El desafío de la regulación

Las empresas de todo el mundo se han peleado por quién se beneficiará de esta tecnología, en casos en los que los propietarios de patentes, incluidos Qualcomm y Ericsson, han enfrentado a quienes usan los sistemas en sus productos, como Apple.

Por su parte, los reguladores y los tribunales de todo el mundo continúan lidiando con cómo valorar las patentes de tecnología esencial y si sus propietarios tienen algún derecho para limitar el uso de esas invenciones. Los ejecutivos de Huawei, hasta el momento, no han dicho cómo harían cumplir sus patentes en caso de disputas.

Este es un tema que está tomando cada vez más importancia a medida en que el mundo empieza a migrar hacia el 5G.