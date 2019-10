Matriz de Google negocia compra de fabricante de dispositivos Fitbit

Multinacionales

El gigante tecnológico busca captar una porción del abarrotado mercado de rastreadores de ejercicios y relojes inteligentes, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.

Alphabet, la empresa matriz de Google, presentó una oferta para adquirir al fabricante estadounidense de dispositivos portátiles Fitbit, a medida que busca captar una porción del abarrotado mercado de rastreadores de ejercicios y relojes inteligentes, dijeron el lunes personas familiarizadas con el asunto.

Si bien Google se ha unido a otras compañías tecnológicas importantes como Apple y Samsung Electronics en el desarrollo de teléfonos inteligentes, aún no ha desarrollado ningún dispositivo de vestir.

No hay certeza de que las negociaciones entre Google y Fitbit terminen en un acuerdo, dijeron las fuentes, pidiendo no ser identificadas porque el asunto es confidencial. No se pudo conocer el precio exacto que Google ha ofrecido para Fitbit.