Netflix pone US$ 300 millones sobre la mesa y le arrebata a Fox al creador de American Horror Story

Multinacionales

El acuerdo, uno de los más altos de la televisión, abre la duda si la estrategia de desembolso del servicio de streaming es sustentable en el largo plazo.

Netflix abrió su billetera y con una millonaria oferta logró arrebatarle a 21st Century Fox al productor y escritor Ryan Murphy, creador de éxitos televisivos como “American Crime Story”, “American Horror Story”, “Glee” y “Nip/Tuck”. Sin embargo, el anuncio, considerado uno de los mayores acuerdos de este tipo, abre la interrogante sobre si la estrategia de la firma tecnológica es sustentable en el largo plazo.

El contrato estipula que a partir de junio Murphy y su productora obtendrán US$ 300 millones para crear nuevos proyectos sólo para la plataforma de contenido por un período de cinco años, dijo a Bloomberg una persona cercana al asunto. La cifra coloca el acuerdo entre los más altos que se hayan firmado en la televisión, según estimaciones de la publicación de Hollywood, Deadline.

Murphy es el segundo golpe de este tipo que asesta Netflix, luego de que Shonda Rhimes, la creadora de series como “Grey’s Anatomy”, “Scandal” y “How to get away with murder”, se saliera de ABC y firmara con Netflix en agosto del año pasado, en un acuerdo de US$ 100 millones por cuatro años.

Retención de talento

Según analistas, es probable que el acuerdo con Murphy aumente la presión sobre Fox y Walt Disney, para que demuestren que tienen la estrategia correcta para retener a su talento y defenderse de las millonarias oferta de su rival de Silicon Valley.

Tras el anuncio de compra por parte de Disney de los activos de entretenimiento de Fox por US$ 52.400 millones, el director ejecutivo de la casa de Mickey Mouse, Bob Iger, llamó personalmente a Murphy para asegurarle que su empresa quería el tipo de programas provocadores que produce, aseguró Murphy el mes pasado.

Sin embargo, tras el acuerdo, no sólo Netflix, sino que también Amazon y al menos otras dos firmas empezaron a realizar ofertas al productor, que ha ganado cuatro premios Emmy y ha recibido 26 nominaciones a esa estatuilla.

Disney anunció la semana pasada que firmó con los creadores de “Game of Thrones”, la serie de HBO, para que escriban y produzcan una serie de películas de Star Wars, mientras se prepara para lanzar su propio servicio de streaming para competir con Netflix.

Apuesta ¿sustentable?

Si bien la jugada de Netflix de atraer a Murphy parece un golpe maestro, los términos financieros del contrato dan argumento a quienes están escépticos de que el presupuesto de US$ 8 mil millones anuales para programas sea sustentable en el largo plazo.

Netflix quemará US$ 4 mil millones de efectivo este año, y planea aumentar su endeudamiento, en una apuesta por armar rápidamente una oferta programática fresca para mantener contentos a sus 117,6 millones de suscriptores.

En términos de contenido, la contratación de Murphy es también una apuesta por la diversidad. “Las series de Ryan Murphy han influenciado el relato cultural global, reinventado los géneros y cambiado el curso de la historia de la televisión”, dijo Ted Sarandos, el director de contenido de Netflix.

“Su inquebrantable dedicación a la excelencia y a dar voz a los subrepresentados, para mostrar una perspectiva única o sólo para remecernos, permean su trabajo rupturista”, agregó.

El productor, por su parte, agradeció al servicio de streaming por “creer en mí y el futuro de mi compañía, que seguirá defendiendo a la mujer, minorías y los héroes y heroinas LGBTQ”.

Rhimes, una de las mayores referentes femeninas de la industria, dejó Disney en agosto del año pasado en busca de la libertad creativa que no tenía en ABC, un canal de televisión que debe evitar algunos temas de adultos, un lenguaje más descarnado y desnudez debido a que tiene una audiencia más amplia y debe cumplir los estándares del gobierno para el uso del espectro público.

China Baidu sacará a bolsa su servicio estilo Netflix en EEUU

Baidu planea cotizar iQiyi, su servicio de video por Internet similar a Netflix, en la bolsa estadounidense, mientras el mayor motor de búsqueda chino informó ventas del cuarto trimestre que superaron las expectativas de los analistas.

Baidu presentó el borrador de los documentos de registro a la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU, aunque aún no se ha determinado la cifra de acciones de depósito estadounidenses o ADS que se ofrecerán en la oferta pública inicial, dijo la empresa en un comunicado. La firma, con sede en Beijing, anticipa seguir siendo el accionista controlador tras la salida a bolsa, que analistas han valorado en US$ 15 mil millones.

Una salida a bolsa dará a iQiyi un necesitado respaldo financiero, mientras Baidu se enfrenta a Tencent y Alibaba en un mercado de videos por Internet extremadamente costoso.