Multinacionales

Sony compra desarrollador de videojuegos Destiny y Halo para contener ofensiva de Microsoft en la industria

Es la tercera adquisición importante de videojuegos este mes, después que Microsoft pagara US$ 75 mil millones por Activision hace dos semanas y que Take Two adquiriera al líder de juegos móviles Zynga el 10 de enero.

