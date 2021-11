Multinacionales

El retailer aseguró que su tamaño le ha permitido enfrentar las complicadas cadenas logísticas, aumentar inventario y arrendar sus propios barcos para movilizar las mercancías.

La escasa capacidad de transporte, la reducción de la mano de obra, el alza de los costos del combustible y de la inflación -que creció a su ritmo más rápido en más de tres décadas en septiembre- no han sido, hasta ahora, punto de quiebre para Walmart.

Según la compañía, ha sido precisamente su tamaño lo que le ha jugado a favor para enfrentar las complicadas cadenas de suministro, negociar con los fabricantes, aumentar su inventario y arrendar sus propios barcos para movilizar las mercancías.

El gigante estadounidense del retail no solo logró superar las expectativas de los analistas con sus resultados financieros del tercer trimestre fiscal 2022 (finalizado el 31 de octubre de este año), sino que elevó sus proyecciones, en medio de un creciente apetito de los consumidores por resolver con tiempo las compras navideñas y evitar el impacto en sus bolsillos del aumento futuro de los precios.

Así las cosas, la firma adelantó que las ganancias ajustadas por acción para todo el ejercicio serán de unos US$ 6,4; antes esperaba un rango de entre US$ 6,20 y US$ 6,35. En tanto, estimó que las ventas en mismas tiendas, después de excluir el combustible, crecerán más del 6% en 2021, por encima del pronóstico previo de un 5%.

Retailer bajo presión

En el detalle del período agosto-octubre, la empresa ganó US$ 1,40 por acción; y obtuvo ingresos por US$ 140.530 millones, que se traducen en un 4% más que en el mismo período del año pasado. Eso sí, las ganancias netas cayeron a US$ 3.110 millones, desde los US$ 5.140 millones del tercer trimestre fiscal anterior.

Por su parte, las ventas en mismas tiendas de Walmart en EEUU crecieron un 9,2%, excluyendo el combustible, por sobre el 6,9% esperado por una encuesta de StreetAccount. En cuanto a la apuesta online, el negocio subió 8% interanual y un 87% en dos años.

"Ganamos participación en el mercado de comestibles en EEUU, y más clientes y miembros están regresando a nuestras tiendas y clubes en todo el mundo", dijo el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillon, en un comunicado.

Según analistas, el gigante minorista -conocido por su lema de "precios bajos todos los días"-, es uno de los que mejor puede resistir ante un período de precios al alza. Y es que, han dicho, que mientras los consumidores se sientan inquietos por las presiones inflacionarias, es posible que compren más alimentos, ropa y otros productos en las tiendas y el sitio web del minorista en lugar de recurrir a la competencia.

Sin embargo, los accionistas ayer tuvieron una lectura distinta. Los papeles cayeron 2,6% en la jornada, ante el temor de que los costos de la compañía están aumentando más rápidamente que sus precios y que el margen bruto, una medida amplia de la rentabilidad, siga cayendo hacia adelante.