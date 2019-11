Cencosud da cuenta de "impacto negativo en el consumo" tras inicio del conflicto social

Resultados de Empresas

La firma de Horst Paulmann registró ingresos por US$ 2.932 millones, con un alza de 14,7% respecto de los US$ 2.555 millones logrados el mismo período del año anterior.

La entrega de los resultados financieros de las compañías al tercer trimestre coincidieron de lleno con el conflicto social que se vive en Chile. En esa línea, Cencosud, firma del empresario Horst Paulmann, dio a conocer el detalle de la afectación del contexto nacional con sus operaciones.

Según el gigante del retail, los principales daños que han sufrido corresponden a "la pérdida de inventario, deterioro de nuestras propiedades, plantas y equipo, la caída en las ventas producto de un horario de operación más acotado y el impacto negativo en el consumo".

"Contamos con seguros a nivel regional que cubren los activos de la compañía en los tres ámbitos antes mencionados. A la fecha Cencosud se encuentra en el proceso de acordar las pérdidas con las empresas aseguradoras", agregaron.

Al respecto, el holding detalló en sus resultados que "tuvo diversos impactos en las operaciones de nuestras tiendas y centros comerciales. A la fecha contamos con 362 tiendas de un total de 344 tiendas operativas".

De las tiendas en funcionamiento, 248 pertenecen a supermercados, 36 a mejoramiento del hogar y 79 a tiendas por departamento. "Sólo algunos de nuestros centros comerciales se mantuvieron cerrados por unos días y en casos específicos se continúa monitoreando los horarios de operación para resguardar la seguridad de nuestros clientes y personal", aseguró la compañía".

Cabe recordar que hace unas semanas fue removido de su cargo el gerente general de Cencosud, Andreas Gebhardt, y en su reemplazo fue nombrado el trasandino Matías Videla, quien figuraba como gerente de Finanzas. Desde el 1 de diciembre, Videla tomará oficialmente el cargo.

Resultados Financieros

Durante el tercer trimestre de 2019, Cencosud registró ingresos por US$ 2.932 millones, con un alza de 14,7% respecto de los US$ 2.555 millones logrados el mismo período del año anterior.

Respecto a las ganancias obtenidas entre los meses julio-agosto-septiembre, la firma logró US$ 9,6 millones. Un 24,1% más que el mismo período de 2018, donde la firma resultó con US$ 7,7 millones.

Si el escenario se lleva hacia los primeros nueve meses de 2019, Cencosud ha generado ingresos por US$ 9.267 millones, con una leve alza de 0,9% respecto a los US$ 9.187 logrados el año anterior. La gran diferencia remarca al analizar las utilidades hasta el 30 de septiembre de 2019, donde se generó un aumento de 181,7% de variación, al registrar US$ 191 millones en contraste a los US$ 67,8 millones el mismo tramo del año pasado.

Esto como resultado de mayores ingresos en Supermercados, Mejoramiento del Hogar y Centros Comerciales, parcialmente compensado por una disminución en Tiendas por Departamento.

A tipo de cambio constante, los ingresos aumentan 7,1%, explicado por los mayores ingresos en Argentina, Colombia y Chile, parcialmente compensado por Perú y Brasil. Según lo reportado, incluyendo el ajuste contable en Argentina por norma IAS29, los ingresos aumentaron 14,7% en el trimestre respecto al año anterior.

Aquello fue resultado de un mejor resultado en las operaciones de Brasil, Colombia y Argentina, el efecto de la norma IFRS16, contrarrestado por un gasto no recurrente de US$ 40 millones, asociado a procesos de eficiencia durante el 3T19.

En el caso específico de las operaciones en Chile, los ingresos de supermercados -Jumbo y Santa Isabel- alcanzaron un 2,1%, "explicado por un Same Store Sales de 1,1%, en aperturas de nuevas tiendas y remodelaciones, compensado parcialmente por el cierre de cuatro tiendas".

El aumento en el SSS, según Cencosud, refleja un aumento en la venta de alimentos, parciamente compensado por una mayor dinámica promocional en línea blanca y productos electrónicos.

En el segmento de Mejoramiento del Hogar -a través de Easy-, los ingresos aumentaron 3,3%, explicado por ventas de una misma tienda (SSS) en 1,9% y la apertura neta de una tienda.

Esto refleja según la firma, el crecimiento a doble digito de los canales online y mayorista, parcialmente compensado por una menor venta retail y por remodelaciones de tiendas

En tienda por departamentos -como París y Johnson's, los ingresos disminuyeron 4,8%, por bajas en las ventas de una misma tienda de 4,4%, reflejado en una mayor dinámica promocional en productos electrónicos y cambios en el modelo comercial de tiendas Johnson, con mayor atención en vestuario. "A ello se agregó el cierre neto de tres tiendas, parcialmente compensado por un aumento en la venta online".

Al 30 de septiembre 2019, la deuda financiera neta fue US$ 2.822 millones, comparado con US$ 3.963 millones al 30 de septiembre 2018. Al incluir los pasivos por arrendamientos, el total de deuda financiera neta aumenta alcanzando US$ 4.213 millones.