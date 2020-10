Resultados de Empresas

Ingresos de la aerolínea cayeron 78% y perdió US$ 1.800 millones entre julio y septiembte.

United Airlines registró este miércoles pérdidas mayores a lo esperado durante el tercer trimestre, por el impacto prolongado de la pandemia en la demanda de los viajes aéreos. Sin embargo, la compañía logró reducir su quema diaria de efectivo, lo que se había propuesto como objetivo en el período previo.

Así, en los tres meses hasta septiembre, una de las empresas de la industria más grandes de Estados Unidos reportó una caída de los ingresos de un 78% a US$ 2.490 millones, desde los US$ 11.380 millones de hace un año, en línea con lo esperado por el mercado considerando que la capacidad operativa está en un 70%.

En tanto, dijo que perdió US$ 1.800 millones, o US$ 8,16 ajustado por acción, frente a las ganancias de US$ 1.000 millones del mismo período del año pasado. La cifra está muy por sobre el consenso de analistas, que estimaban pérdida por papel de US$ 7,53.

Estos resultados se conocen un día después de que Delta, la mayor firma de la industria por capitalización bursátil, reportara una pérdida neta de US$ 5.400 millones.

Flujo de caja

En pararelo, United anunció que logró reducir su gasto de efectivo en el trimestre a US$ 25 millones al día, incluidos los pagos de deudas y cesantías, frente al promedio de US$ 40 millones diarios del trimestre anterior.

La aerolínea terminó el trimestre con US$ 19.400 millones en liquidez. Al igual que otras aerolíneas, United ha recaudado miles de millones para ayudar a capear el coronavirus, a través de ventas de acciones y deudas, incluidos US$ 6.800 millones en deuda respaldada por su programa de viajero frecuente MileagePlus.

Las acciones de United cayeron un 0,4% en operaciones fuera de rueda. Este jueves, los ejecutivos de la aerolínea ofrecerán más detalles de los resultados financieros en su acostumbrada conference call.