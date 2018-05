Retail Ariztía deja atrás Caso Pollos y se fortalece en el extranjero A favor de sus negocios está jugando la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Hoy sus exportaciones representan en torno al 24%. Una nueva etapa vive la productora de pollos Ariztía desde el denominado Caso Pollos, donde fue acusada de mantener un cartel junto a Don Pollo y Agrosuper. Manuales y capacitaciones de personal han sido parte de las iniciativas que la firma ha aplicado para llevar sus estándares de compliance “al extremo”, asegura su gerente general, Paulo Ariztía. “Hemos implementado mil cosas para cumplir adecuadamente todas las normas (...) hoy el estándar de Chile es muy superior al que había antes, y lo hemos llevado al extremo”, dice el ejecutivo, remarcando su intención de evitar cualquier contacto no regulado con la competencia. En razón a ello, la firma optó por terminar su participación en ExpoCarnes, gremio que reunía a los mismos responsables del polémico caso, tras la resolución del TDLC de disolver la Asociación de Productores Avícolas (APA) como parte de la condena. ¿En qué está ahora la empresa? Según Ariztía, durante el último tiempo han logrado incrementar sus envíos al extranjero, que ya representan en torno al 24% de la producción. “Nosotros exportamos principalmente pechugas a Estados Unidos y Europa, y otros cortes de pollo como alas y garras se van a China, y alas a Estados Unidos. Como porcentaje de nuestra venta, diría que en los últimos años ha subido desde un 19% a 24%, pero es variable, depende de cómo esté el mercado afuera comparado con el interno”, explica. Justamente, dice que los buenos resultados están viniendo desde dichos mercados. “En años anteriores la demanda tuvo un estancamiento y los consumos no crecían. El año pasado hubo crecimiento en toda la región. Además, de alguna forma, como ha habido un tipo de guerra comercial entre Estados Unidos y China, eso nos da algunas oportunidades en Chile”, dice. En efecto, señala que las restricciones para exportar carnes de pollo de Estados Unidos a China han presentado un momento único para ganar terreno. “Los que abastecen a China hoy día son Brasil y Chile. Sin embargo, ahora somos un actor muy chico en el mercado, un actor boutique”, aclara. Actualmente, China representa en torno a un 25% de sus envíos, Europa el 35%, y EEUU hasta un 30%, mientras que el resto se lo reparten otros mercados. A nivel local, la compañía también ha hecho apuestas. Recientemente volvieron al retail con una nueva línea de nuggets, algo que están replicando en el extranjero con novedades en food service. Ley de etiquetado La implementación de la Ley de etiquetado también planteó un desafío para Ariztía. Según el CEO, si bien la mayoría de sus productos no tienen los sellos “Alto en”, su línea de cecinas tuvo particularmente una compleja adaptación. “Cuando partió la ley, entiendo que el límite de sal estaba en 550 ml y nosotros lo cumplimos, pero después al año siguiente era de 400 ml y veníamos de 800 ml. Ahí, ya se comprometía el sabor y la calidad. Se deshacía la salchicha, y dijimos ¿qué hacemos, un producto que sea bueno o nos vamos a un producto sin etiquetas?”, relató. Aclaró que el sodio es un elemento relevante en este tipo de productos, particularmente para su sabor. En este escenario, de cara a eventuales normativa más duras, advirtió que “en el caso de algunos productos de cecinas, si uno le quita la etiqueta queda tan malo que las ventas van a bajar más que si le ponen la etiqueta”. Empresa logra eficiencias en centro de distribución Ariztía también está apostando por la eficiencia. Recientemente implementó JDA WMS, proyecto en que implementaron en conjunto las firmas STG Chile y JDA, que le permitió generar importantes ahorros en procesos de logística en su centro de distribución.

El foco: mejorar el manejo del vencimiento de sus productos.

La iniciativa le permitió un ahorro de US$ 2,9 millones año, logrando una transformación digital en el mayor centro de distribución. La exitosa experiencia, resultó en que recibiera un Premio Internacional de Best Results.

