Canal online y marcas propias impulsaron ingresos de Ripley hacia los US$ 1.802 millones

Retail

La compañía ligada a la familia Calderón alcanzó su segunda mayor utilidad neta en la historia.

El buen desempeño en el área retail de Ripley durante 2017 trajo positivos números a la compañía ligada a la familia Calderón. Las ventas en ese segmento se incrementaron 5,8%, principalmente por mejores resultados tanto en el canal online, como en las marcas propias de vestuario.

Así, los ingresos del retailer aumentaron 5,7%, totalizando US$ 1.802 millones, frente a los US$ 1.706 alcanzados en 2016.

Las ganancias en tanto, se incrementaron 58%, hasta los US$ 115 millones, registrando la segunda mayor utilidad neta en la historia, según informó Ripley a través de un comunicado.

En las cifras influye la división de Mall Aventura, que significó utilidades por US$ 57 millones, y el efecto del cierre de las operaciones en Colombia, que aportó otros US$ 58 millones, entre otras causas.

En Chile el resultado operacional creció 21% por "el mejor desempeño del segmento retail acompañado de mejoras en el nivel de gastos", señaló la empresa. El año pasado Ripley abrió cuatro nuevas tiendas en el país, dos en la comuna de Santiago y las restantes en Quilicura, San Fernando y Coquimbo.

En Perú la cifra bajó 2,2% por menor desempeño en el sector retail, que la compañía atribuyó "al bajo dinamismo que mostró la economía de ese país durante el año y a los factores climáticos que lo afectaron a principios de 2017".