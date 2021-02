Retail

La compañía confirmó que bajará persianas en Mendoza, Córdoba y San Juan y conservará, de momento, sólo las sucursales de peatonal Florida, Unicenter y Rosario.

Falabella avanza con su repliegue en Argentina. Confirmó el cierre de tres sucursales. En consecuencia, por ahora, mantendrá en operación sólo los locales del Microcentro (Florida 202), el de Unicenter y el de Rosario, además de su plataforma online.

Entre tanto, el grupo chileno también busca destrabar la venta de sus activos en el país. En tal sentido, en las últimas horas, apareció un tapado: el fondo Habitar, private equity liderado por el ex dueño de la autopartista Famar Argentina, Hugo Pascarelli.

Habitar es un fondo con inversiones en real estate. Recientemente, le adquirió la fabricante de productos químicos Clorotec a la estadounidense HTC Corporation.

Pascarelli fue el CEO de la autopartista estadounidense Delphi en el país, proveedora de equipos multimedia para automotrices como la francesa PSA y la entonces Fiat-Chrysler. En 2016, asociado con el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor Méndez, le compró la empresa Famar Fueguina, que facturaba US $40 millones anuales, a su anterior empleador. Tres años después, en medio de una crisis por el derrumbe de actividad, la compró el Grupo Mirgor, de la familia Caputo. La pagó US $2,5 millones, según consta en notas enviadas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA).

Según fuentes familiarizadas con el proceso de venta, Habitar es el único interesado que, hasta ahora, realizó una oferta por las tiendas por departamento. De momento, sólo había recibido propuestas por Sodimac, su cadena de materiales para la construcción y el hogar.

Pero, hasta que se concrete la venta, la empresa necesita recortar su operación para continuar adelante, según le explicaron a El Cronista fuentes allegadas a la negociación. Por eso, continúa con los cierres de locales.

Por fuera de Habitar, entre los grupos interesados figura Inverlat, fondo dueño de Havanna y GNC Aspro, conformado por los socios Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli y Guillermo Stanley.

También se alista Bercomat, la firma chaqueña de la familia Bercovich, que lleva más de 60 años de trayectoria en la venta de productos para la construcción. El tercer jugador es Cono Sur Investments, un fondo liderado por José Manuel Ortiz Masllorens, un ex miembro del grupo inversor The Exxel Group, fundado por Juan Navarro.

Mira la nota completa aquí