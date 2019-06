La garantía con la que Walmart no pudo convencer a Cofece

Retail

Para la Comisión Federal de Competencia Económica no fue suficiente que Walmart no permitiera que la junta se superpusiera entre las decisiones con Cornershop, según detalló el documento al que tuvo acceso Reuters

A pesar de que la trama entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Walmex y Cornershop por la concentración entre los dos últimos aún no tiene fecha de destrabe, ya comenzaron a filtrarse algunos de los argumentos que tuvo el antimonopolio para rechazar la operación, que continúa bajo carácter reservado.

Reuters tuvo acceso al fallo –que tendría 92 páginas- y señala que a pesar de que Walmart habría presentado soluciones para los argumentos en contra de la Cofece, estos no fueron suficientes. Una de ellas consistía en no permitir que miembros del directorio se superpongan entre las decisiones de Walmart y la start-up chilena, pero aquello, según Cofece no garantizaba "la independencia entre el negocio Cornershop MX y los intereses de Walmart".

La próxima semana termina el plazo del minorista para presentar una apelación ante el Poder Judicial de la Federación, para revisar la legalidad del fallo final de Cofece. Mientras, el hermetismo de ambas empresas sigue intacto.