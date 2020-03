Presión de pequeños y medianos operadores mantiene apertura de centros comerciales

Retail

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, planteó la clausura de los malls de su comuna en caso que no cumplan con una serie de restricciones impuestas.

En varios países de Europa se decretó el cierre de los centros comerciales. En Chile eso aún no ocurre. No obstante, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, planteó la clausura de los malls de su comuna en caso que no cumplan con una serie de restricciones impuestas.

Altos ejecutivos de la industria -que pidieron reserva- plantean que la opción está sobre la mesa, pero existe una fuerte presión de los locatarios pequeños y medianos por mantener abiertos sus establecimientos, dado el grave efecto económico que significa bajar las cortinas.

Carter decretó desde ayer lunes y durante 14 días la emergencia comunal en la zona, considerando la suspensión de operaciones de restaurantes, hoteles, moteles, gimnasios y cines.

“No queremos afectar a los pequeños negocios que ya están golpeados tras estos meses de conflicto social. Una nueva suspensión podría significar la quiebra y la pérdida de empleos de las pequeñas empresas. Esto está orientado a las empresas grandes y a los grupos económicos más grandes”, aclaró el edil.

Respecto a la operación de Mall Plaza Vespucio, Mall Florida Center y Mall Vivo, Carter fue categórico al señalar que las compañías tenían que autorregularse y cerrar sus espacios de comida, añadiendo que los negocios normales de venta operaran sólo hasta las 16.00 horas y que supermercados y farmacias operarán en un horario reforzado. “Ellos tienen 12 horas para conversar con sus directivos y si no acceden, vamos a proceder a clausurarlos”, añadió el alcalde.

Según altos ejecutivos de la industria de los centros comerciales, la fórmula que utilizaría el edil de La Florida para una eventual clausura sería ilegal. No obstante, en el sector están conscientes de que, si la crisis se profundiza aún más, no les quedará otra que cerrar los centros comerciales.

“Sabemos que el comercio es una actividad importante que da empleo, pero la economía se puede reconstruir, las pérdidas humanas no. Y la evidencia comparada de España e Italia nos muestran que por no haber tomado medidas radicales de reducir la salida de la gente a la calle, existe un costo enorme en estas sociedades. Este es el minuto de tomar decisiones radicales para poder contener el contagio”, dijo el alcalde Carter.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Manuel Melero, se mostró disponible para el cierre de los centros comerciales si así lo señala la autoridad. “Si es por necesidad de bien común por supuesto que habrá que hacerlo. En Europa ya lo hemos visto, esperamos no llegar a ese caso, pero si es necesario se hará como lo señale la autoridad”, sostuvo el dirigente.

Después de un difícil término de 2019 a raíz de la crisis social desatada en octubre pasado, el presidente de la CNC, se mostró muy preocupado por la rápida expansión que ha tenido en el país el Covid-19 y lo que esto ha significado para el sector.

Respecto a la emergencia sanitaria, el líder gremial recalcó que lo más relevante “es proteger a nuestros trabajadores, somos el primer empleador a nivel nacional, tenemos un millón y medio de colaboradores, tenemos que cuidarlos, y también debemos proteger a nuestros consumidores”.

Sin embargo, las preocupaciones del líder gremial no se detienen allí: el abastecimiento de la población es otro de los focos de atención. “Tenemos que abastecer a nuestros consumidores de la mejor manera posible pero no está siendo fácil, porque hay mucho nerviosismo en la ciudadanía, hay gente que sobrerreaccionar, consume más de lo que necesita y eso hace que nuestra misión de abastecimiento se complejice”, dijo. “Tendremos que ver algún tipo de mecanismo para evitar el sobreconsumo de algunos productos para evitar que estos se agoten y que no estén disponibles para otras personas”, añadió.

A juicio del líder gremial, en contextos como este, lo mejor es que las personas consuman de forma consciente y responsable. “Si se está previendo que puede venir una cuarentena, compre para 15 días, a lo más 20 días, pero no para tres meses. Sea consciente de que esas compras excesivas significa dejar a otras personas sin acceso a ese producto. Podremos salir de esto en la medida en que tengamos una conciencia solidaria”, recalcó.