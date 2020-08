Reevaluación de flujos contables en centros comerciales provocan pérdidas de Cencosud

Retail

Firma ligada al empresa Horst Paulmann perdió US$ 77 millones en el segundo trimestre y reportó que las ventas globales bajaron 8,4% por la pandemia.

No han sido meses fáciles para el retail. Cencosud reportó un aumento en sus pérdidas trimestrales, que pasaron de US$ 23,5 millones entre abril y junio de 2019 a US$ 77,7 millones en este ejercicio. Estos resultados se dan pese al mejor desempeño en el negocio de supermercados en Chile.

En un comunicado, la firma detalló que si no se considerara un cambio en una norma contable y sin la contabilidad por hiperinflación en Argentina, se habría tenido una utilidad de US$ 47,6 millones.

En conferencia, María Soledad Fernández, gerenta de relaciones con inversionistas de Cencosud, complementó lo anterior y señaló que gran parte de la pérdida, si es que no toda, se debió a la revaluación de activos, que es el valor presente en los flujos futuros de los centros comerciales. "Al tener un flujo más conservador hacia el futuro, cuando lo traes a valor presente y lo comparas a lo que teníamos, hace que esa revaluación de activos baje. Eso es una pérdida", explicó. Sin embargo, enfatizó que lo anterior no influye en los dividendos que la firma reparte.

"Como no es flujo de caja y solo es un efecto contable, finalmente no se toma en cuenta a la hora de la distribución de los dividendos. Nosotros tenemos una utilidad respecto a una pérdida del año anterior", señaló.

La firma tuvo ventas totales entre abril y junio por US$ 2.637 millones, que se compara con los US$ 2.878 millones del mismo período del año anterior.

En su análisis razonado, Cencosud explicó que durante el trimestre, en Chile, los ingresos cayeron 8,9%, reflejo del cierre de tiendas por departamento y centros comerciales. El descenso por tiendas por departamentos fue de 49,4%. Este impacto fue contrarrestado por el alza en las ventas de supermercado (7,3%) y mejoramiento del Hogar (5,7%).

En tanto, destacó un aumento de su Ebidta Ajustado de 0,5% en el período, reflejando crecimientos de doble dígito en las ventas de los negocios de supermercado, mejoramiento del hogar y mayores eficiencias en todas las operaciones.

En su balance, Fernández concluyó que "una menor deuda y mayor Ebitda dieron como resultado que los índices de apalancamiento bruto cayeran a los niveles más bajos en ocho años". "Además queremos destacar que no tendremos vencimiento de deudas significativos durante los próximos cinco años", apuntó.

Por otra parte, explicó que la compañía tiene una reducción de 16 días de inventario en mejoramiento de hogar, lo que quiere decir que "hemos sido capaces de pagar nuestra deuda y tener una caja positiva".

Crece en Brasil

En los balances por mercado, la operación dentro de Brasil fue la que más destaco, después de haber sido, por mucho tiempo, uno de los grandes dolores de cabeza para la firma ligada al empresario Horst Paulmann. De hecho, obtuvo el mejor desempeño de los últimos siete años al más que duplicar su Ebitda, mientras que en Perú, Colombia y Argentina tuvo alza de doble dígito. Todo esto como consecuencia del foco en eficiencias en la operación, ajustes en el mix de ventas y un mejor manejo del capital de trabajo.

Sus ingresos subieron 6,2% en moneda local, principalmente por el incremento de doble dígito en las ventas de Gbarbosa y por sobre inflación en Prezunic.

Mientras que Perú y Argentina vieron subir sus ingresos, 0,3% y 32,4%, respectivamente, medido en moneda local, Colombia no corrió la misma suerte. En el trimestre, sus ingresos bajaron 4,3% en CLP y moneda local "por la caída en la demanda de productos de electrónica, bazar y vestuario, que impacta aproximadamente un 40% del total de ingresos, y el cierre de tiendas de Mejoramiento del Hogar durante el mes de abril, compensado parcialmente por mayores ventas de alimentos en Supermercados", señaló Cencosud.

Además, la deuda financiera bruta bajó en 17%, llegando a US$ 4.294 millones en junio.



Cornershop: "Vamos muy bien encaminados"

Hace dos semanas la industria se sacudió con el anuncio comercial entre Cencosud y Cornershop -la exitosa aplicación de reparto de víveres valorada en casi US$ 700 millones y cuyo control acaba de tomar la gigante estadounidense Uber-, para que la firma ligada al empresario chileno Horst Paulmann comenzara a ofrecer sus productos en Chile, Perú, Colombia y Brasil sin cargo de servicio.

Todas las dudas han estado en el comportamiento en ventas que han podido lograr los supermercados y la tienda de mejoramiento del hogar, Easy, de Cencosud, que son parte de la alianza.

Al ser consultada sobre la evaluación de esta operación, María Soledad Fernández, gerenta de relaciones con inversionistas de la compañía, señaló que "vamos muy bien encaminados con la alianza, tanto en términos de venta como en números de pedidos, además de estar avanzando en tener dark stores dentro de los supermercados", sinceró.

Asimismo, si bien tienen cifras exactas del comportamiento, comentó que por el momento el grupo no estaría publicando su detalle del adiós del acuerdo que tenía con Walmart, la app chilena.

Cabe recordar al mismo tiempo que se conoció el acuerdo entre Cencosud y Cornershop, Walmart puso fin a la alianza que mantenía con la aplicación desde agosto de 2017, que termina con el beneficio que permite a los clientes de Lider hacer su compra en línea al mismo precio del local.

