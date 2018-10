Vendedores de Linio podrían complementar oferta de sitios del grupo Falabella

Retail

El grupo resaltó, además, que se encuentran potenciando alianzas con actores de última milla para mejorar tiempos de entrega.

Falabella comenzó a seducir al mercado. A primeras horas de ayer, en el Hotel Ritz-Carlton, el grupo convocó a la presentación ampliada por el aumento de capital por US$ 800 millones que llevará a cabo para financiar recientes adquisiciones, pero también, para diversificar la base accionaria de la compañía (ver nota aquí).

El caballo de batalla del holding no causó sorpresa. El e-commerce fue el eje principal de la presentación liderada por su gerente general, Gaston Bottazzini, y el gerente corporativo de Finanzas, Alejandro González.

En este marco, la reciente adquisición del marketplace Linio marcó el “punto de inflexión” de su estrategia.

“Queremos invertir fuertemente en potenciar Linio, y eso tiene que ver mucho más con todo lo que vamos a hacer en logística, en desarrollo de la capacidad de análisis de datos y monetización de esos datos, y adicionalmente de la mano de nuestro foco en marcas propias, la incorporación de Ikea, que creemos será una propuesta muy fuerte en Chile, Perú y Colombia”, señaló.

El ejecutivo adelantó parte de los planes que se vienen para la plataforma. Ahora, se está contemplando incluir los productos de los sellers (o terceros que venden en la plataforma) en los sitios de sus formatos, como Sodimac y Falabella.com.

“Nuestro proyecto es mantener una plataforma separada de cada uno de los e-commerce de los formatos. Eso no implica que no vayamos a capturar sinergias de propuestas de valor. Y esa oferta de propuesta de valor tiene que ver con que los formatos sí suman sus productos a la plataforma de marketplace, como está pasando en estos días, y que en la medida que hayan sellers o participantes en el marketplace que sean interesantes para complementar la propuesta de valor de Sodimac, etc., esos sellers participen tanto en el marketplace como contribuyendo a la construcción del long tail de las categorías relevantes para cada uno de los formatos”, señaló.

Para captar aún más la atención de la audiencia, destacó que las ventas por internet ya representan el 8,5% de las transacciones. Una cifra que espera siga creciendo, toda vez que “los indicadores de penetración e-commerce en Latinoamérica todavía tienen mucho por desarrollarse”.

Así, resaltó que actualmente venden más de US$ 800 millones en este canal. “Nuestras órdenes de e-commerce crecen a más del 50%”, resaltó Bottazzini.

Estrategia en tiendas

De acuerdo al ejecutivo, en paralelo al crecimiento online, el avance en tiendas físicas seguirá siendo relevante. “La realidad futura de Falabella es un ecosistema físico y digital”, aseguró. Resaltó que su estrategia está siendo fortalecer el mix apuntando al desarrollo de marcas propias.

“Hoy poco más del 25% de nuestras ventas consolidadas a nivel grupo son de marcas propias”, subrayó. Así también destacó que su capilaridad de tiendas permite fortalecer su logística, particularmente gracias al click-and-collect o retiro en tienda.

“Seguimos avanzando hacia atender al cliente a través de la entrega a domicilio y el click-and collect. Este es un aspecto importantísimo de nuestro crecimiento e-commerce, y representa parte importante de la venta”, dijo.

También resaltó que “estamos invirtiendo mucho en la última milla. Hoy los terceros que trabajan con nosotros, estamos entrando en varias relaciones colaborativas con start-up que se dedican a la última milla”.

Alistan terreno para fusión Banco Falabella y CMR

¿Cuándo se materializa fusión de Banco Falabella y CMR? Esa fue unas de las consultas que asomaron al término de la presentación para inversionistas.

Al respecto, Bottazzini aclaró que de momento "hemos avanzado en todo lo que hay que hacer para hacer efectiva y operativa esa fusión (...) así al momento de tener la aprobación de la transacción esto se haga de manera relativamente rápida y sin dolor. Cuando se concretará está en manos de la Superintendencia (...) ellos buscan que haya cero impacto para los clientes, estamos en línea con eso".

En el tema financiero, la empresa destacó que están generando procesos 100% digitales. "Por ejemplo la apertura de una tarjeta si firmar ningún papel ni hablar con una sola persona", dijo la empresa.