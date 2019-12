Plan Universal de Salud que propondrá el gobierno costará $ 400 mil millones anuales al Estado y se financiará con impuestos

Salud

El 7% de la cotización no alcanza a costear los $ 70 mil que cuesta el plan.

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, detalló de qué se tratará la nueva propuesta de modernización al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que ingresarán a mediados de este mes al Congreso y reemplazará a la que el gobierno introdujo en abril.

"(El nuevo proyecto) tiene un pago asegurado de al menos el 80% de las prestaciones ambulatorias y financia un Plan de Salud Universal", dice Mañalich a La Tercera, subrayando que es para todos los usuarios de Fonasa, y que reemplaza las actuales modalidades de atención: institucional y de libre elección.

El secretario de estado explicó que el Nuevo Plan Universal cubre todas las prestaciones de carácter preventivo que permiten diagnosticar a tiempo una enfermedad o que esta no se produzca; todas las enfermedades Auge; el conjunto de enfermedades no incluidas en el Auge pero manejadas como paquetes asociados a financiamiento por GRD; todo el conjunto de prestaciones aranceladas que no estén incluidas en lo anterior, además de medicamentos que hoy Fonasa no cubre; un seguro catastrófico de salud; un pequeño margen para aquellas cosas que no hayan quedado bien comprendidas o tratamientos nuevos.

El nuevo Plan de Salud Universal de Fonasa tendrá un costo de $ 70 mil mensuales por persona y significará un desembolso mayor por parte del estado, que llegará a los $ 400 mil millones anuales. Esto, porque es más caro que lo que gasta actualmente Fonasa, que tiene un costo de $ 30 mil por persona.

¿Cómo se financiará el plan? "Si el 7% de la cotización no alcanza a costear los $ 70 mil que cuesta el plan, el dinero para cubrir el porcentaje que falta vendrá del pago de impuestos generales. El Estado le subsidia a la persona usuaria la diferencia no cotizada", detalla Mañalich.

Otros puntos que contempla el proyecto de ley es que ahora Fonasa tendrá la potestad o el derecho de construir sus redes de prestadores "para garantizar mayor eficiencia y rapidez en la atención, cosa que hoy no puede hacer".

Además, se creará un mecanismo de gobierno colegiado, con una representación más heterogénea y estable de Fonasa frente a los cambios políticos, para minimizar el riesgo de que Fonasa sea capturado por el gobierno de turno.

Isapres

En julio pasado, Mañalich retiró el proyecto de ley que buscaba reformar el sistema de isapres presentado por el exministro Emilio Santelices, para posteriormente ingresar nuevamente al Senado el proyecto de ley que se presentó en 2011. Esto, con el argumento de que estaba más avanzado y se podría agilizar su aprobación. No obstante, la discusión de la iniciativa ha tenido demoras.

Y frente a esas demoras en la tramitación en el Congreso de la reforma a las isapres, el ministro Mañalich explicó que se está avanzando vía administrativa, a través de circulares presentadas por la Superintendencia de Salud. El objetivo es adelantar medidas que permitan disminuir la discriminación en los precios de los planes de las isapres, así como el aumento indiscriminado de sus valores.

Crisis social

Desde que estalló el conflicto social en el país, se han registrado cientos de casos de personas con que han visto afectada su visión -ya sea parcial o total- producto de perdigones y bombas lacrimógenas.

Al respecto, Mañalich señala que "desgraciadamente, la lesión oftalmológica se ha presentado como un indicador de la violencia en la calle. Es una situación extraordinariamente grave, que produce una discapacidad inmediata. Tenemos un poco más de 40 personas que tienen definitivamente pérdida de la visión de un ojo".

Agrega que desde la Presidencia autorizaron el aumento del presupuesto para el Programa Integral de Reparación Ocular. "Hasta ahora, tenemos una necesidad de más de $ 600 millones; cada caso tiene un costo de entre $ 2 y $ 8 millones", dice.