Reforma a Fonasa implica un mayor gasto fiscal por US$ 172 millones al primer año, por debajo de cálculo previo de Salud

Salud

Cartera anticipaba alza del gasto por $ 400 mil millones anuales (US$ 529 millones), mientras ahora el monto a cinco años totaliza unos US$ 711 millones.

El gobierno despachó ayer el Congreso el proyecto de ley de reforma al Fonasa anunciado este domingo y cuyo principal objetivo es la transformación de este fondo en un sistema de seguro público que garantizará las prestaciones de un nuevo Plan de Salud Universal (PSU).

El informe financiero de la iniciativa -que el Ejecutivo destaca como la mayor modernización al sistema en cuatro décadas-, establece que en su primer año de entrada en operación implicará un aumento del gasto fiscal por un monto de $ 131 mil millones (unos US$ 172 millones).

De la cifra total considerada para la partida de la reforma al Fonasa, el principal ítem corresponde al inicio del funcionamiento del PSU que implicará un total de $ 107 mil millones, según se detalla en el informe de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Los tres principales items considerados son la resolución de las patologías no incluidas en el plan GES -la mayor partida por $ 98.849 millones- la atención de los casos retrasados de esa cobertura actual (por $ 8.963 millones) y el seguro de medicamentos por $ 17.769 millones.

Junto con precisar que las estimaciones tienen un "valor informativo y referencial que podría varias dependiendo de lo que indique el decreto PSU y el reglamento de seguro de medicamentos", el informe financiero detalla que para el segundo año de entrada en régimen del nuevo sistema se considera un aumento del gasto fiscal de $ 102 mil millones, cifra que se estima en $ 103 mil millones en el ejercicio siguiente, en $ 104 mil millones en el cuarto año y de $ 106 mil millones en el quinto.

En suma, los recursos totales comprometidos en los primeros cinco años de funcionamiento del futuro modelo del sector público asciende a unos $ 548 mil millones (unos US$ 711 millones al dólar de hoy) de incremento del gasto fiscal.

Junto con el detalle financiero, ayer se conoció el texto del proyecto de ley, el cual establece la arquitectura del futuro sistema y aterriza aspectos como los plazos de vigencia del PSU -para el cual se fijaron períodos trianuales -y para la transición desde el modelo actual en un lapso máximo de cinco años.

Las estimaciones anteriores

Si bien se trata de cifras de gran magnitud, el monto estimado para el primer año de vigencia del futuro sistema se aleja de las primeras estimaciones que dio a conocer el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien en diciembre señaló que el proyecto aumentaría el gasto fiscal a niveles de $ 400 mil millones al año.

Por el contrario, el monto de $ 131 mil millones indicado en el informe financiero equivale a apenas el 1,6% del presupuesto global de Fonasa de este año, el cual asciende a $ 8.200.214 millones, luego de un alza de 6% en relación a los recursos entregados el año pasado.

"Estas cifras no cuadran con nuevas garantías para patologías no GES, seguro catastrófico y seguro de medicamentos, entre otros mejores beneficios que propone el proyecto", indicó Manuel Inostroza, secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades de Salud, que agrupa a ocho casas de estudio públicas y privadas.

El informe financiero de la Dirección de Presupuestos no menciona una de las principales cifras señaladas reiteradamente por la autoridades de salud: que la reforma a Fonasa implicaría un significativo incremento del gasto del seguro público por persona, desde $ 40 mil a niveles de $ 70 mil, en función de la cobertura del futuro Plan de Salud Universal. "Esa estimación constituía un error, ya que subir el gasto mensual desde $ 40 mil a $ 70 mil -como indicó el ministro- implicaban del orden de $ 5 billones más de gasto. Y, antes, él había acotado que son sólo $ 400 mil millones anuales, pero ahora finalmente se indica que son $ 113 mil millones por año", añadió Inostroza.

"La cifra de los $ 400 mil millones al año fue una estimación sin ningún fundamento. Y los cálculos de costo por persona para Fonasa, desde $ 40 mil a $ 75 mil al mes, demuestran que todavía no está afinados los cálculos de cuánto significa esta reforma y que están relacionado con el Plan de Salud Universal" indicó el Director de Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, Héctor Sánchez.

El experto subrayó que contar con una estimación certera del impacto fiscal de la PSU aún no es factible debido a que este proyecto "todavía no tiene definida su estructura, niveles de cobertura y garantía de oportunidad en plazos concretos en el corto y mediano plazo, por lo que aún no se conoce su costo".