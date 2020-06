Salud

El instructivo incluye condiciones como el síndrome de Down, cardiopatías congénitas, labio leporino, displasia de cadera y pie bot deben eliminarse de la declaración de salud.

El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que declaró este miércoles que el síndrome de Down no es una enfermedad sino una condición y ordenó dar cobertura de salud al niño cuya familia interpuso un recurso de protección contra Colmena Compañía de Seguros de Vida S.A., finalmente tuvo consecuencias para toda la industria aseguradora de salud.

En un punto de prensa en el palacio de La Moneda, la vocera de gobierno Karla Rubilar señaló esta mañana que el gobierno instruyó que se retiren un conjunto de condiciones del listado de preexistencias de las isapres, por lo cual estas aseguradoras quedan obligadas a retirarlas de la declaración de salud. "Este triunfo histórico de la Corte Suprema nos llena de esperanza de construir un país mucho más inclusivo", indicó la ministra.

Junto al síndrome de Down, la disposición abarca a condiciones congénitas como cardiopatías de ese origen, labio leporino, displasia de cadera y pie bot.

"Vinimos a saldar una deuda con sociedad y como Estado. Lo que cabe es recoger esta jurisprudencia de la Corte Suprema, atender su argumentación, y transformarla en una regulación obligatoria para las isapres", señaló el Superintendente de Salud Patricio Fernández.



En un fallo considerado "histórico", la Corte Suprema declaró que el síndrome de Down no es una enfermedad y ordenó dar cobertura de salud a un niño de cuatro años con esta condición a la Colmena Compañía de Seguros de Vida, respecto de la cual estableció que esa entidad tuvo un actuar arbitrario al no aceptar dar cobertura a sus gastos médicos argumentando que sufría "malformaciones y/o patologías congénitas diagnosticadas o conocidas por el asegurado antes de la contratación de la póliza".