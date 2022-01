Aerolíneas insisten en "interrupciones catastróficas" por lanzamiento del 5G en EEUU

Telecom/Tecnología

De acuerdo con las empresas de aviación, las restricciones limitarían algunos vuelos que aterrizan cerca de las torres.

Una asociación comercial que representa a las principales aerolíneas de Estados Unidos solicitó al secretario de Transporte, Pete Buttigieg, y a los principales reguladores de aviación y comunicaciones del país que impidan que los operadores inalámbricos implementen servicios 5G cerca de los aeropuertos.

Airlines for America advirtió en una carta el lunes que el público que viaja y realiza envíos podría sufrir "interrupciones catastróficas" si las nuevas frecuencias de banda C se pusieran en servicio dentro de las dos millas de donde vuelan los aviones. La asociación dijo que estaba dispuesta a trabajar con el gobierno y los transportistas para encontrar una solución de mutuo acuerdo.

Los operadores inalámbricos, incluidos AT&T Inc. y Verizon Communications Inc., llegaron a un acuerdo con los reguladores federales a principios de este mes para lanzar el nuevo servicio el 19 de enero . Las aerolíneas están preocupadas de que las señales puedan interferir con los instrumentos que miden la altitud de un avión, luego de que la Administración Federal de Aviación limitara ciertos vuelos que aterrizan cerca de las torres 5G.

En un memorando al personal visto por Bloomberg News, el director ejecutivo de JetBlue Airways Corp. , Robin Hayes, dijo que la aerolínea enfrenta "la posibilidad de interrupciones significativas en los vuelos a partir del miércoles que estresarán aún más nuestro ya frágil sistema aéreo y afectarán al público que viaja".

Hayes dijo que hasta hace poco había muy poca transparencia en los datos detrás de la decisión de implementar 5G cerca de los aeropuertos y que han aumentado las preocupaciones sobre la posible interferencia con los equipos de las aeronaves. La medida podría retrasar la recuperación de la industria de la aviación de la pandemia, dijo.

La FAA otorgó aprobaciones el domingo que permitirán que algunos aviones de pasajeros operen dentro de zonas donde se utilizan nuevos servicios inalámbricos 5G, lo que reduce significativamente el impacto potencial en los horarios de vuelo. La decisión permite aterrizajes con poca visibilidad en hasta 48 de los 88 aeropuertos de EE. UU. con equipo para tales llegadas, dijo la FAA.

Sin embargo, el análisis continúa y la mayoría de los aviones, incluidos los 777 y 787 de Boeing Co. , todavía están sujetos a limitaciones, lo que significa que es probable que haya algún nivel de interrupciones.

Europa y Asia

Las compañías telefónicas han implementado sistemas 5G en Europa y Asia sin interrupciones en los vuelos. Después de que la FAA expresó su preocupación en diciembre, la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea dijo que no había notado ninguna interferencia insegura dentro de la región, pero que monitorearía la situación. Pidió a los operadores que estuvieran alerta y sugirió que los niveles de potencia más altos pueden ser un factor en los EE. UU.

"Estoy muy sorprendido de ver la reacción de las aerolíneas estadounidenses en el último momento", dijo Rohan Dhamija, socio gerente de Analysys Mason que trabaja desde Dubái y Nueva Delhi. La "banda C" de 3,5 GHz "se asignó después de muchas pruebas y después de garantizar adecuadamente que no haya interferencia con nada más".

¿Retraso en el lanzamiento?

Dos congresistas de EE. UU., Peter DeFazio, presidente del Comité de Transporte e Infraestructura de la Cámara de Representantes, y Rick Larsen, presidente del Subcomité de Aviación, se unieron a las aerolíneas el lunes para instar a los reguladores a retrasar la implementación.

"Debemos brindar a la FAA y a la industria de la aviación más tiempo para evaluar a fondo los riesgos del despliegue a fin de evitar interrupciones potencialmente desastrosas en nuestro sistema de espacio aéreo nacional", escribieron los dos demócratas en una carta.

Reuters informó el lunes sobre la carta de Airlines for America, que representa a aerolíneas como American Airlines Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. , así como a operadores de carga como FedEx Corp.