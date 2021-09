Apple presenta el iPhone 13, de diseño similar al 12 y con la cámara mejorada

Telecom/Tecnología

El nuevo iPhone 13 presentado este martes centra la mayoría de sus mejoras en la cámara y toca pocas cosas del diseño del teléfono con respecto al 12, un modelo que ha logrado un gran éxito de ventas y entre la crítica desde el pasado año.

Apple presentó el iPhone 13 en un evento en el que como se esperaba también se conoció la nueva versión del modelo de reloj inteligente, Apple Watch Series 7, y en el que la empresa que dirige Tim Cook sorprendió con el lanzamiento de nuevas versiones del iPad y del iPad Mini.

Como es habitual, el nuevo teléfono de la compañía de la manzana mordida viene en varias versiones: la estándar, de 6,1 pulgadas y a un precio de 799 dólares; la Mini, de 5,4 pulgadas por US$ 699, y las más completas Pro y Pro Max, de 6,1 y 6,7 pulgadas y precios a partir de los US$ 999 y US$ 1.099, respectivamente.

La versión estándar del iPhone 13 tiene una cámara con lente de 12 megapíxels y apertura de 1,6, y otra lente ultra gran angular también de 12 megapíxels y con apertura de 2,4, además de campo de visión de 120 grados y tecnología mejorada de estabilización de movimiento.

Pro y Pro Max llegan a los 120 Hz

En el caso concreto de las dos versiones de gama alta, el 13 Pro y el 13 Pro Max, se añade una tercera lente (un teleobjetivo) como ya ocurrió en el caso del iPhone 12, y la pantalla tiene capacidad de reproducir a una frecuencia de 120 Hz.

En cuanto al diseño, la novedad más relevante es que la famosa "muesca" -el espacio negro en la parte superior de la pantalla en el que se encuentran el auricular y la cámara frontal- se ha reducido significativamente (un 20 %, según Apple).

La pantalla ha ganado en brillantez con la tecnología Super Retina XDR y la cámara es capaz de capturar hasta un 47 % más de luz en condiciones de poca luminosidad.

Todos los modelos del nuevo teléfono tienen un chip A15 Bionic de fabricación propia y se ha aumentado la duración de la batería, que ahora pasa a tener una autonomía de entre 1,5 y 2,5 horas más (en función de la versión) que en el iPhone 12.

Nuevo modo película

Otra de las novedades es el modo cinemático para la grabación de videos, que permite cambiar el foco de forma automática o manual de un sujeto en primer plano a otro en segundo plano y viceversa, según se desarrolle la acción, lo que genera un efecto similar al de las películas.

Además, el iPhone 13 Pro es el primero que puede llegar a alcanzar una capacidad de almacenamiento de 1 terabyte, algo que hasta la fecha estaba reservado para los iPads.

Los nuevos teléfonos de Apple estarán disponibles a partir del 24 de septiembre en negro, blanco, rojo, azul y rosa para iPhone 13 y 13 Mini, y negro, dorado, plateado y azul claro para los de gama alta.

Apple Watch Series 7 y nuevos Ipads

Al margen del iPhone, la empresa que dirige Tim Cook también presentó este martes su nuevo modelo de reloj inteligente, Apple Watch Series 7, con una pantalla significativamente más grande que la de la versión anterior y en la que la compañía aseguró que cabe el 50 % más de texto.

Apple también rediseñó la interfaz de usuario del nuevo reloj con unos botones más grandes, el marco es de únicamente 1,7 milímetros, se carga un 30 % más rápido que el Series 6 y la batería tiene una autonomía de 18 horas.

El Apple Watch Series 7 estará disponible en cinco colores y costará 399 dólares cuando salga al mercado más adelante este otoño.

La empresa también sorprendió este martes con la presentación de un nuevo iPad estándar, con el chip de fabricación propia A13 Bionic y una cámara frontal de 12 megapíxels, y con un iPad Mini, la versión más pequeña de la popular tableta.

El iPad estándar tendrá un precio mínimo de US$ 329 para la versión de 64 gigabytes (que subirá a medida que se amplíe la capacidad de almacenamiento), mientras que el iPad Mini costará US$ 499.



