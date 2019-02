Cargos de acceso: firmas dominantes exigen a desafiantes aplicar nueva tarifa de forma inmediata

Telecom/Tecnología

La subsecretaria, Pamela Gidi, hizo el llamado a todas las empresas a sumarse al nuevo cobro lo antes posible, sin esperar a la toma de razón de Contraloría.

La histórica baja de la tarifa de cargo de acceso –cobro que hace una empresa a otra por la entrada de una llamada a su red– dejó a parte de la industria satisfecha. Hablamos de WOM, Claro y VTR, que acogieron la caída de un 80% ($1,8 el minuto) con aplausos.

Este no sería el caso de las dominantes Entel y Movistar, que no se esperaban un cobro tan bajo. Para ambas empresas, que propusieron una reducción promedio de 35%, no fueron buenas noticias, lo que dio paso a una discusión: ¿cuándo tendrán que aplicar la nueva tarifa las firmas?

Esta mañana la subsecretaria, Pamela Gidi, explicó que el decreto para los nuevos cargos de acceso de las compañías móviles entrará en vigencia una vez que Contraloría tome razón de éste, aunque también hizo un llamado a que las firmas móviles traspasen a la brevedad este beneficio a sus usuarios de manera de generar mejores y mayores ofertas en los servicios de telecomunicaciones. Fuentes cercanas al proceso tarifario explican que se hará obligatorio entre abril y mayo, lo que deja un halo de incertidumbre.

El director de Estrategia, Regulación y Asuntos Públicos de Movistar Chile, Fernando Saiz, se sumó a las palabras de la subsecretaria diciendo que “invitamos a aquellas compañías que mayoritariamente utilizan las redes de otros operadores para cursar su tráfico de voz, como VTR y WOM” a aplicar inmediatamente el cobro. La telefónica con sede en Madrid, explicó que en la medida que todas las empresas de la industria activen el nuevo decreto, Movistar se añadirá. En caso contrario esperará hasta la toma de razón, esto en beneficio de los usuarios, para evitar la incertidumbre para los clientes de telefonía fija que llamen a un teléfono móvil.

Entel, en cambio, manifestó la voluntad de aplicar el nuevo cobro inmediatamente, pese a ser una de las empresas contrarias a la profunda rebaja. Por un posible proceso ante Contraloría, explicaron que aún no conocen los detalles precisos del nuevo decreto como para recurrir a esas instancias. Sobre el desfase de WOM y VTR, la firma nacional fue crítica, ya que a su juicio estos dos actores no estarían disponibles para aplicar la nueva tarifa.

Sin embargo, las empresas restantes celebran la medida tomada por Subtel. El Director de Regulación y Asuntos Corporativos de WOM, Felipe Simonsohn, destacó la elección de la tecnología, de mantener 4G como la red técnicamente adecuada para plantear el modelo de empresa eficiente. Esto coincide con VTR, donde el vicepresidente de Legal y Asuntos Corporativos, Miguel Oyonarte, sostuvo que se trata de un cargo de acceso eficiente y tendiente a cero que beneficia a los usuarios con menores precio, porque permite un mercado más competitivo. “Creemos que este es el camino correcto para continuar nivelando la cancha en la industria”, añadió.