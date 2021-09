Contraloría toma razón del concurso para el 5G y comienza carrera para desplegar oferta comercial

Telecom/Tecnología

Tras siete meses de espera, Entel, WOM y Movistar debutarán con la tecnología de quinta generación. Ministra espera que las redes sean realidad durante lo que queda de este gobierno.

Siete meses después de que la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) diera a conocer la lista de ganadores de la licitación 5G, la Contraloría General de la República tomó razón de los decretos de concesión para que Entel, WOM y Movistar desplieguen la tecnología en el país de forma comercial.

El miércoles de la semana pasada, la entidad visó tres de los cuatro concursos en forma de bloque, en que WOM se adjudicó espectro en la banda 700 MHz, AWS y 3,5 GHz, mientras que Entel y Movistar sólo se les concedió de esta última. Sin embargo, aún falta dar el visto bueno del documento ligado a la macrobanda milimétrica de 26 GHz, cuya resolución está a la espera de que se desarrollen equipos compatibles con esta frecuencias.

En el cronograma original, este hito se debía cumplir en mayo, pero en el camino hubo retrasos. Entre medio, renunció la subsecretaria Pamela Gidi, por conflictos internos en la Subtel. Así, cuando asumió Francisco Moreno en junio, el nuevo subsecretario retiró los decretos para revisarlos nuevamente y los volvió a ingresar en agosto.

El lanzamiento

La notificación de Subtel a Entel, WOM y Movistar sobre la adjudicación da el vamos a la carrera por el 5G. Las empresas tendrán un plazo de 30 días hábiles para publicar en el Diario Oficial los decretos.

La ministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, resaltó en un comunicado que Chile se convirtió en el primer país en licitar espectro con cobertura nacional para esta red móvil de alta velocidad. "Con la toma de razón de estos decretos, las redes comerciales para 5G serán una realidad durante el gobierno del Presidente Piñera. Una de las principales tareas que nos propusimos cuando asumimos este desafío, fue sentar las bases para este despliegue", dijo.

Mientras que el subsecretario Francisco Moreno destacó que 5G representará "un salto sustantivo" en términos del desempeño en contraste con red de cuarta generación vigente. "Su despliegue tendrá un efecto transformacional para el país, ya que permitirá la digitalización de distintos procesos como la medicina remota, las smart cities, el transporte inteligente, etc".

En un plazo de dos años, el despliegue comercial de 5G permitirá la instalación de más de 9.000 antenas, de las cuales 34% están en la Región Metropolitana y 66% en el resto de las regiones. Además, se contempla una cobertura inicial del 90% de la población, todos los hospitales públicos, 358 postas rurales, 9.170 km de carreteras, y también de 80 zonas de interés social y productivo fijados por la Subtel.

Esta licitación fue importante para el gobierno de Sebastián Piñera porque fue el concurso por el espectro con mayor recaudación en la historia de la industria. Ingresaron US$ 453 millones al Fisco, cifra que superó a los US$ 74 millones que se habían acumulado en los procesos públicos anteriores.

En desglose, WOM se adjudicó el bloque de 20 MHz de la banda de 700 MHz al presentar la oferta económica más alta en ese concurso, con US$ 82 millones. Además, la misma empresa obtuvo 30 MHz de la banda de AWS con una propuesta de US$ 22,3 millones.

En tanto, la joya de la corona, la banda de 3,5 GHz, se la adjudicaron Movistar, Entel y WOM a través de un desempate por 50 MHz cada una. Las ofertas fueron de US$ 163 millones; US$ 139 millones y US$ 45 millones, respectivamente.