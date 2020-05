Telecom/Tecnología

Informe prevé que los ratios de deuda se disparen este año y la generación de caja se normalice hacia 2022. Firma concretó 450 nuevos despidos.

Duras consecuencias en los indicadores financieros claves de Latam Airlines generará la dramática caída en las operaciones que está registrando como parte de la propagación del Covid-19. Un reciente informe de Citi dio cuenta de cómo se podría traspasar esto en los números de la empresa.

En una comparación con otras aerolíneas de la región, la entidad dijo que Copa y Gol están en posiciones sólidas, mientras la chileno-brasileña es la más vulnerable según pudieron ver en base a tres variables.

En materia de ingresos, mientras para el primer trimestre el banco de inversión espera niveles de US$ 2.322 millones -el año pasado registró US$ 2.431 millones en ese período-, al cierre del año esto podría llegar a US$ 6.344 millones, lo que se compara con los cerca de US$ 10.430 millones que registró en 2019. El reporte oficial del primer trimestre se conocerá hacia fines de la próxima semana.

Según la proyección, recién en 2022 se lograría tener un volumen de negocios de US$ 9.329 millones.

Los menores ingresos sin duda que tendrán un efecto en el flujo de caja de la empresa. Mientras el Ebitda proyectado para el primer trimestre está en US$ 447 millones, para el cierre del año llegaría a US$ 769 millones, tomando en consideración menores gastos en personal y servicios a pasajeros. Es decir, no antes de 2022 se verán niveles precrisis (sobre los US$ 2.000 millones), lo que también está alineado con el ritmo en que la demanda de los pasajeros volverá a llegar a sus niveles normales.

Esto obviamente pegará en los indicadores de deuda de la empresa. No solo porque podría terminar el año con pérdidas netas por US$ 867 millones, sino que también porque, según el informe, el ratio entre deuda neta dividida por el Ebitda para fines de 2020 se posicionará en 12,7 veces; lo que contrasta con el de 4,3 veces de cierre de diciembre.

El informe plantea que una de las interrogantes más relevantes para los accionistas debe ser el cuándo la aerolínea podrá reanudar sus operaciones, ante lo que Citi Research proyecta que habrá una mayor facilidad en los mercados domésticos de Brasil, Perú y Chile, pero el reinicio del uso de aviones de fuselaje ancho -los que ocupan en el segmento internacional- podría retrasarse.

"Valoramos el gran esfuerzo de reducción de costos, pero no sabemos cómo esto podría impactar la calidad de servicio y satisfacción del cliente a futuro", explicó el documento.

El informe también aborda las negociaciones que sostiene Latam con Brasil, Chile y Perú, donde busca apoyo financiero. Respecto de este primer país, dice que el rescate económico podría ser menor de lo esperado, mientras que en los últimos dos no está claro el mecanismo aún.

"Estimamos que necesitará US$ 400 millones en capital este año, considerando una reducción del gasto en inversiones estimado para 2020 de US$ 600 millones", dijo, pero no entregó más detalles del cálculo detrás de esta cifra.

Nuevos despidos

Una nueva ronda de despidos se anunció este viernes en Latam: 450 personas quedarán desvinculadas de la aerolínea a partir de este 22 de mayo, con lo que se totalizan 2.650 personas menos en la compañía en las últimas semanas.

"En el contexto de las graves consecuencias de la pandemia del Covid-19 que han impactado fuertemente al sector aéreo y a Latam, se debió desvincular a aproximadamente 450 personas pertenecientes, principalmente, a las filiales de Chile, Perú, Ecuador y Colombia", dice un comunicado de prensa de la aerolínea.

La semana pasada en un emotivo video enviado a los colaboradores de la aerolínea, el CEO de Latam Airlines, Roberto Alvo, anunció que la compañía debería desvincular personal, lo que implicó 1.400 personas en Chile, Perú, Colombia y Ecuador.

Esto se sumó a la salida de 800 personas del grupo a través de un plan de retiro que se impulsó durante abril.