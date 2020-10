Se dispara importación de consolas de juego

Telecom/Tecnología

Hay sectores económicos que se han visto muy afectados por la pandemia, pero otros han podido sacar cuentas alegres. Uno de estos es el que está vinculado a la venta de consolas de juego, artículos que han aumentado fuertemente sus ventas, lo que es atribuido a las cuarentenas.

Esto es reafirmado con los datos de importaciones de Aduanas. En enero de este año, se importaron productos del ítem videoconsola y máquinas de videojuego por un valor de US$ 1,7 millones. La cifra cayó a US$ 703 mil en marzo. Luego, la internación de estos productos comenzó a subir mes a mes, hasta llegar a los US$ 6,9 millones registrados en septiembre pasado, según datos del subdepartamento de Estadísticas y Estudios de Aduana.

Con esto, en los primeros nueve meses del año se han importado casi US$ 30 millones en consolas y máquinas de videojuego.

La cifra es una fracción de las importaciones de calzado, que en el mismo periodo suman US$ 482 millones. En septiembre, este tipo de productos sumó internaciones por US$ 53 millones, 43% menos de los US$ 93 millones registrados en enero. La venta de calzados ha caído fuertemente desde el estallido social, lo que se profundizó con la pandemia.