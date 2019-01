¿Cuáles son las fuentes de ingresos del régimen de Maduro?

Actualidad internacional

La lucha por el control de Venezuela no se trata solo de asegurar respaldo militar o hacerse sentir en las calles. También tiene que ver con los recursos financieros a los cuales puede seguir recurriendo el presidente Nicolás Maduro.

Estados Unidos, Brasil, Canadá y otros países reconocieron a Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, como legítimo jefe de Estado venezolano y el gobierno de Donald Trump trata de poner la mayor parte posible de los ingresos de la nación en manos del autoproclamado presidente encargado. La administración Trump apretó ayer los tornillos mediante un bloqueo de facto a las exportaciones de petróleo venezolano a EEUU.

En un contexto en el que la deuda del país aumenta de forma dramática y sus reservas se reducen rápidamente, a continuación ofrecemos una lista de los salvavidas financieros del régimen de Maduro.

Petróleo

Representa la abrumadora mayoría de los ingresos venezolanos y su producción se desplomó a 1,22 millones de barriles diarios en diciembre, la mitad del nivel de hace tres años. Suponiendo un precio promedio de US$ 52,12 para ese mes, los ingresos habrían ascendido a US$ 1.860 millones. Se espera los volúmenes caigan otro 33% en 2019, según Fitch. Los mayores receptores de crudo venezolano en diciembre fueron EEUU (407.400 b/d), India (293.500 b/d) y China (238.700 b/d), de acuerdo con informes y datos de seguimiento de buques recabados por Bloomberg. EEUU anunció ayer sanciones a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El congelamiento de cuentas en EEUU y Europa probablemente paralizará la producción de petróleo y hará que la economía se contraiga un 26,4% en 2019, según el economista jefe de Torino Economics, Francisco Rodríguez.

Oro

Las reservas de oro cayeron a US$ 5.450 millones en noviembre frente a los US$ 6.760 millones de julio y los US$ 21.270 millones de septiembre de 2011, según Caracas Capital, banco de inversiones y consultora financiera. Agrega que la mayor parte de las reservas está en manos de Venezuela. Acceder a las reservas oro del país en el extranjero es cada vez más difícil para Maduro, como demuestra la decisión del Banco de Inglaterra de negar una solicitud de retiro.

Deuda

La deuda externa total en 2018 ascendió a US$ 157 mil millones o el 150% del PIB, por sobre el 131% del año anterior, según Torino Capital de Nueva York, firma de inversiones boutique. China ha sido una fuente constante de financiamiento para Venezuela, puesto que le ha prestado unos US$ 70 mil millones, principalmente a cambio de petróleo, según Asdrúbal Oliveros de Ecoanalítica, compañía con sede en Caracas. Torino Capital estima que Venezuela le debe a China US$ 13.500 millones.

Otros activos

Citgo Petroleum, filial con sede en Houston de Pdvsa, compra la mayor parte del crudo venezolano. El secretario del Tesoro de EEUU, Steven Mnuchin, informó ayer que Citgo podrá seguir operando, pero no se le permitirá enviar dinero al régimen de Maduro. La rusa Rosneft tiene una participación de 49,9% en Citgo como garantía por un préstamo de US$ 1.500 millones. Se estima que vastas cantidades de ingresos petroleros se desviaron de Pdvsa hacia el extranjero, incluidos países como EEUU, España y Rusia.

Comercio y ayuda

Los mayores mercados de exportación para Venezuela son EEUU (40,4%), China (24,4%) e India (23,3%), según muestran cifras de Torino Economics. Otros importantes socios comerciales son México, Singapur y España. Donantes extranjeros, incluidas las Naciones Unidas, han facilitado ayuda alimentaria y medicamentos. Alrededor del 12% de la población está desnutrida.