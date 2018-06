Donald Trump y Kim Jong Un firman acuerdo para la paz, pero sin muchos detalles

Actualidad internacional

Aunque el país asiático se compromete a trabajar hacia “una desnuclearización completa de la península coreana”, no se habló de algún plazo definido.

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, firmaron una declaración en la que el país asiático se compromete a trabajar hacia “una desnuclearización completa de la península coreana”. El documento, sin embargo, no establece un plazo y deja el camino para el desarme como algo indefinido.

Los dos líderes presentaron un comunicado conjunto al final de su histórica cumbre el martes en Singapur. “Ambos queremos hacer algo”, dijo Trump con Kim sentado a su lado. “Ambos vamos a hacer algo. Hemos desarrollado un lazo muy especial”.

Ni Trump ni Kim proporcionaron más detalles del contenido del documento durante la ceremonia de firma del acuerdo. Pero una foto de los papeles, sostenidos por Trump, revelan algunos puntos, incluida la provisión para que Corea del Norte tome algunos pasos para acabar con su arsenal nuclear.

Según el acuerdo, Trump se comprometió con Kim a proporcionar “garantías de seguridad” no especificadas, mientras ambas partes prometieron continuar con el diálogo. El documento no especifica cómo los dos países alcanzarán estos objetivos; y la “desnuclearización completa”, un punto clave del conflicto entre Estados Unidos y Corea del Norte, no quedó definida.

El documento tampoco incluye las palabras “completa, verificable e irreversible”, que era la demanda mínima de Estados Unidos para levantar las sanciones económicas. También se omiten las promesas previas de Kim de frenar las pruebas nucleares y de misiles.

A pesar de que el acuerdo dejó importantes puntos sin resolver, amas partes tuvieron éxito en imponer un tono amigable en el encuentro. Trump dijo que se reunirá de nuevo con Kim, aunque no especificó cuándo podría realizarse el nuevo encuentro.

“Toda nuestra relación con Corea del Norte y la península coreana avanzará a una situación muy diferente a la que hemos tenido en el pasado”, afirmó.

A través de un traductor, Kim afirmó que el documento “significa un nuevo comienzo y deja atrás el pasado”. Agregó: “El mundo verá un gran cambio a partir de ahora”.

La firma del documento concluyó una cumbre de cuatro horas en Singapur, que tenía como objetivo aliviar décadas de tensión entre los dos adversarios, que apenas el año pasado parecían encaminarse a una guerra nuclear.

Para cada líder, la cumbre representa una importante apuesta, y el resultado será analizado a nivel mundial con el fin de determinar si una de las mayores amenazas a la seguridad mundial –el arsenal nuclear de Kim- puede ser eliminado. Las conversaciones también son vistas como un primer paso para terminar formalmente con la Guerra de Corea, que permanece sin resolver después del armisticio firmado en 1953.

China saludó el resultado de la cumbre y agregó que esto debería llevar a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas revise las sanciones contra Pyongyang.