EEUU propone nuevo diálogo a China para frenar escalada de aranceles

Actualidad internacional

En tanto, la Fed reportó que empresas están “reduciendo o postergando” inversiones por incertidumbre comercial.

Representantes del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos han vuelto a extender la mano hacia China para generar una nueva ronda de diálogos entre las dos mayores economías del planeta, con la esperanza de poner fin a la guerra comercial que ambos países libran desde junio.

Reportes del Wall Street Journal y Bloomberg señalaron que autoridades del Departamento del Comercio han buscado retomar el diálogo con sus contrapartes en la oficina del vicepremier chino, Liu He, en momentos en que la Casa Blanca está lista para aplicar una tercera ronda de aranceles a un total de US$ 200 mil millones en productos del gigante asiático. Desde junio, Washington ya ha impuesto cobros a un total de US$ 50 mil millones en importaciones chinas y Trump amenaza con gravar la totalidad de los productos.

De concretarse, el diálogo podría generar una pausa en el enfrentamiento, similar a lo que Washington ha conseguido con la Unión Europea, o con México y Canadá, con quienes renegocia el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (Nafta, su sigla en inglés).

La noticia del posible diálogo animó ayer a los mercados. El Índice MSCI de Mercados Emergentes llegó a subir 0,4% ayer, recuperándose desde sus mínimos de 16 meses.

Temores de la Fed

Por su parte, la Reserva Federal reportó ayer que la guerra comercial de EEUU contra China genera “preocupación” para el empresariado estadounidense y podría estar retrasando los planes de inversión.

“Las empresas en general siguen optimistas sobre el panorama de corto plazo, aunque la mayoría de los distritos destacaron una preocupación e incertidumbre sobre las tensiones comerciales, particularmente (aunque no solamente) la industria manufacturera”, manifestó la entidad en su Libro Beige, que se basa en sondeos a las compañías del país. “Algunos señalaron que esas preocupaciones habían hecho que empresas redujeran o postergaran inversiones capitales”, agregó.

También señaló que, en algunos distritos, los aranceles estaban contribuyendo a “un alza en los precios de los insumos, particularmente para las manufacturas”.

La entidad añadió una nota de cautela sobre el ritmo de la inflación, que se ha acelerado en los últimos meses y parece dar más espacio para continuar con las alzas de la tasa de interés de los fondos federales. “Los precios de bienes y servicios siguieron creciendo a ritmo moderado en la mayoría de los distritos, aunque hubieron algunas señales de desaceleración”, manifestó el reporte. Agregó que “el crecimiento de los salarios se reportó modesto o moderado en general”.