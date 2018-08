Elon Musk ahora desconcierta a sus seguidores y decide cerrar su popular cuenta de Instagram

Actualidad internacional

Más de ocho millones de followers tenía el fundador de Tesla en la red social.

Elon Musk sigue desconcertando al mundo. La semana pasada amenazó con sacar a Tesla de la bolsa y conseguir financiamiento particular, días después en una entrevista con The New York Times derramó lágrimas tras reconocer que el último año ha sido el "más difícil y doloroso de micarrera" y, hoy en una inesperada determinación, el reconocido CEO decidió cerrar su popular cuenta de Instagram, donde sumana 8,4 millones de seguidores.

¿La razón? Aún se desconoce y de acuerdo a algunos portales internacionales tendría que ver con motivos personales.

Cuadro depresivo

La semana pasada el diario estadounidense en una larga publicación, señaló que el ejecutivo reconoció que "este último año ha sido el más difícil y doloroso de mi carrera".

Justo cuando la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC, su sigla en inglés) notificó a Tesla de que estaba investigando si los tuits en que Musk anunció que tenía "financiamiento asegurado" para sacar a la compañía de la bolsa podían considerarse manipulación de mercado.

En la entrevista, aseguró que no se arrepiente: "¿Por qué lo haría?". Agregó que ese día no recibió llamadas del directorio para quejarse por su publicación, que hizo saltar las acciones en 11%.

Pero más allá de la polémica aún abierta, Musk, de 47 años, reconoció con el NYT problemas para dormir, exceso de trabajo y preocupación por su propia salud.

"Ha habido días en que no he salido de la fábrica por tres o cuatro días; ni siquiera al patio", señaló. "Esto ha sido a expensas de ver a mis hijos o a amigos".

También narró cómo el día de su cumpleaños, el 28 de junio, pasó las 24 horas completas en el trabajo. Dos días después, tomó un vuelo desde la fábrica a Cataluña para ser el padrino en la boda de su hermano. Regresó al trabajo inmediatamente después de la ceremonia.

Gran parte de sus preocupaciones, señaló, vienen de los inversionistas que apuestan contra Tesla, a quienes acusó de "impulsar desesperadamente una narrativa que podría terminar con la destrucción" de la automotriz.

En desarrollo...