Fox suma éxitos antes de venta a Disney

Actualidad internacional

La firma de Murdoch se benefició del éxito de películas como Deadpool 2.

21st Century Fox entregó ayer resultados trimestrales mejores a lo esperado, mientras Rupert Murdoch se prepara para dividir su emporio con la venta de sus activos de entretenimiento a Disney.

Las ganancias para los tres meses hasta junio subieron a US$ 0,57 por acción, desde los US$ 0,36 de hace un año, y por encima de las estimaciones de Wall Street. Los ingresos, por su parte, crecieron 18% hasta US$ 7.900 millones, también por encima de los US$ 7.600 millones esperados.

En tanto, entre abril y junio, las ventas de los canales por cable de Fox, que incluyen National Geographic, subieron 13% hasta US$ 4.900 millones.

La firma se vio beneficiada por un verano (boreal) lleno de películas que también impulsaron las ganancias trimestrales de Disney. Los ingresos a partir del estudio de Fox avanzaron 43% a US$ 2.300 millones, impulsados por el éxito de Deadpool 2 que recaudó más de US$ 730 millones en el mundo.

Las acciones de Fox cambiaron poco en operaciones fuera de rueda; sin embargo, en los últimos tres meses, los títulos han avanzado 20%, impulsados por la guerra de ofertas entre Comcast y Disney que se disputaban la adquisición de los activos.